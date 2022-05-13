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NBA／成淘汰戰犯 哈登喊留76人

記者劉肇育／綜合報導
76人隊安比德（後）與哈登組合本季失敗，就看下一季是否繼續聯手。Getty Images
76人隊安比德（後）與哈登組合本季失敗，就看下一季是否繼續聯手。Getty Images

76人13日回到主場背水一戰，儘管在上半場打完仍與聽牌的熱火隊僅有1分差距，不過第三節卻出現進攻斷電的狀況，尤其是主力得分哈登下半場一分未得，最終76人就以90：99遭到淘汰，近5年4度在季後賽第二輪止步。

76人在今年交易大限前換來哈登後，原希望靠著他與安比德的雙人組合挺進分區冠軍賽，甚至走得更遠。不過來到76人後，哈登的進攻企圖心卻多次被拿出來討論，在昨天球隊陷入淘汰絕境的情況下，哈登在下半場卻僅有2次出手且都未命中，賽後遭到批評。

攻下20分、12籃板的安比德也在賽後呼籲包括哈登在內的隊友必須打得更有侵略性，「自從他來到這邊後，大家都希望他打得像火箭隊時的哈登。但他已經不再是那個哈登，而更像是一名組織者，有時候我也會像大家一樣，期待他更有侵略性，包括哈里斯、馬克西或是其他替補們都是。」

儘管飽受批評，但哈登也強調仍會在季後執行下賽季超過4700萬美元的球員選擇權，並將盡全力幫助76人進步。當被問到是否願意以更少的薪水來幫助球隊補強時，他則說：「無論要做什麼，我都希望讓我們繼續成長，並做一些必要的事情來贏得比賽或是保持高水準的競爭力。」

至於贏球的熱火則相隔一季再度闖進到分區決賽，昨拿下32分的巴特勒也成熱火隊史第二位達成季後賽連續四場客場都攻下30分以上的球員，談到他的表現總教練史波史特拉說：「他是個偉大的競爭者，在這方面他是職業球員的終極典範。」

對於親手淘汰前東家76人，巴特勒則表示自己與安比德仍維持兄弟般的關係，甚至一度覺得兩人會成為長期隊友，只可惜最後沒有成真，「我沒有要抱怨，我很喜歡待在邁阿密，我來到這邊是有原因的，現在我們要乘風破浪，朝著冠軍努力。」

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