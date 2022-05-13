NBA／唐西奇準大三元領軍 獨行俠痛擊太陽逼進搶7

唐西奇準大三元領軍，率獨行俠第六戰於主場輕取太陽，系列賽將打到第七戰決勝負。美聯社

前一戰慘敗30分、命懸一線的獨行俠，回到主場後完全展現韌性，靠著第二節一波19比4的攻勢，取得15分領先優勢；而在進入下半場，獨行俠攻守兩端持續壓制太陽，一口氣拉開22分差。獨行俠無情碾壓對手，彷彿是為前一場失利雪恥，最終以113比86痛宰太陽，將系列賽逼進搶7大戰。

唐西奇（Luka Doncic）26投11中攻下33分11籃板8助攻4抄截，表現依舊全面，布朗森（Jalen Brunson）18分2助攻3抄截，布拉克（Reggie Bullock）19分7籃板2抄截；替補的丁威迪（Spencer Dinwiddie）三分球7投5中進帳15分，克萊柏（Maxi Kleber）9分4籃板。

獨行俠團隊命中16記三分球，光是外線就比對手多出30分；此外，獨行俠還送出16次抄截，製造太陽出現多達22次失誤，本身僅6次。

太陽陣中以艾頓（Deandre Ayton）的21分11籃板，布克（Devin Booker）17投6中得到19分8籃板3助攻，發生8次失誤；保羅（Chris Paul）僅13分4助攻2籃板2抄截，又出現5次失誤，從第3戰以來，保羅一共只拿到37分25次助攻，卻出現多達18次失誤。