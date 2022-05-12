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NBA／巴特勒領軍淘汰76人 熱火挺進東區冠軍賽

記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。（路透）
熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。（路透）

巴特勒（Jimmy Butler）12日全場攻下32分8籃4助攻2阻攻，其中下半場獨拿23分，帶動球隊將比分拉開到雙位數；熱火第四節一度領先20分之多，，儘管76人試圖追回分差，最終仍是功虧一簣。終場，作客的熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。

熱火繼2019-20年之後重返分區冠軍賽，也是隊史第9次打進東區冠軍賽；至於76人則是自2001年以來還沒嚐過分區冠軍賽滋味。

除了巴特勒外，熱火全隊5人得分雙位數。史特魯斯（Max Strus）拿下20分11籃板5助攻，連兩戰皆有出色發揮；塔克（PJ Tucker）12分9籃板2阻攻，阿德巴約（Bam Adebayo）10分8籃板2抄截，赫洛（Tyler Herro）10分3籃板。

熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。（路透）
熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。（路透）

格林（Danny Green）開賽後沒多久就不慎被倒地的安比德（Joel Embiid）壓傷左膝，在地上動彈不得，只能被抬離球場，剩餘比賽無法回歸。雖然熱火上半場三分表現不如對手，不過靠著史特魯斯發威攻下16分，仍取得49比48領先。

第三節初熱火再次展現恐怖防守能量，長達8分多鐘只讓76人得到8分，巴特勒單節獨拿14分，帶動球隊一口氣領先到16分差，也把對手打入深淵。巴特勒第四節又拿到9分，加上其他人的貢獻，熱火一度領先20分之多，雖然馬克西（Tyrese Maxey）連續得分，將比分縮小到12分差，但在比賽局勢被對手完全掌控下，只能黯然出局。

失去年度MVP的安比德再度無緣分區冠軍賽，他此戰拿下20分12籃板，不過24投僅7中，哈登（James Harden）只有11分9助攻4籃板的表現；馬克西進帳20分4助攻3籃板，哈里斯（Tobias Harris）14分8籃板2阻攻，米爾頓（Shake Milton）15分。

76人雖然外線表現較熱火出色，但團隊命中率只有41.4%，不如熱火的48.3%；同時籃板球也以42：58，大幅落後熱火。熱火禁區得分62：48，二波進攻得分17：9，都取得明顯優勢。

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