NBA／全球運動員收入排名 詹皇年賺1.269億傲視群雄

詹姆斯。 （美聯社）

體育財經網站《Sportico》公布過去一年全球運動員 收入排行榜，詹姆斯（LeBron James）力壓梅西 （Lionel Messi）、C羅 （Cristiano Ronaldo），以1.269億美元高居榜首；此外，在前10名榜單中，NBA就占了四個名額。

這份統計是將運動員收入分為薪資或比賽獎金、以及場外代言兩個部分，詹姆斯薪資為3690萬美元，代言費用高達9000萬美元，他去年排名第5。梅西以1.22億美元排名居次，第3名為C羅的1.15億美元，內馬爾（Neymar）1.03億美元排第4。

先前排名第10名的柯瑞（Stephen Curry），今年薪資達4120萬美元，加上4500萬美元的代言收入，以8620萬美元躍居第6；杜蘭特（Kevin Durant）較柯瑞稍低一些，達8590萬美元。

網球天王費德勒（Roger Federer）8570萬美元排第8。而哈登（James Harden）以7600萬美元排名大幅成長，擠進前10。「老虎」伍茲（Tiger Woods）則以7350萬美元排第10。

這份榜單囊括10個不同運動項目、來自全球24個國家的100名運動員，這100人一共取得44.6億美元的收入，其中32.4億美元為薪資獎金，12.3美元為場外收入。

若以運動項目來分，籃球員有36人擠進百大名單，美式足球25人，足球13人，棒球12人，其餘項目人數都是個位數。

排進前30名的NBA球員還包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、湯普森（Klay Thompson）、里拉德（Damian Lillard）、厄文（Kyrie Irving）、喬治（Paul George）。

值得注意的是，100名運動員中僅有網球的大坂直美和小威廉絲（Serena Williams）是女性，其中大坂直美以5320萬美元的收入居20名。