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守護者總教練確診 MLB今年首場因疫情延賽

中央社╱洛杉磯11日電
美國職棒克里夫蘭守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）11日驗出COVID-19確診。圖為他2019年率隊到洛杉磯比賽的照片。(中央社)
美國職棒克里夫蘭守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）11日驗出COVID-19確診。圖為他2019年率隊到洛杉磯比賽的照片。(中央社)

美國職棒克里夫蘭守護者原訂今天客場出戰芝加哥白襪，但比賽因多人確診COVID-19而延期，染疫者包括總教練法蘭科納（Terry Francona）。

根據守護者官網，染疫名單包括總教練法蘭科納、板凳教練赫爾（DeMarlo Hale）、其他教練團成員和幾名隨隊工作人員。

這是美國職棒2022年球季第一場因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染而延期的比賽。美國職棒大聯盟聲明，比賽延期目的是用來進行更多篩檢並調查接觸足跡。

ESPN統計，去年大聯盟2429場比賽當中，9場因群聚感染而延期；前年2020年縮水球季900場比賽當中，45場因為COVID-19延賽。

今天比賽原訂在芝加哥時間下午2時開打。接近中午時傳出法蘭科納染疫的消息，球隊一度宣布比賽改由板凳教練赫爾代掌兵符，但擴大篩檢之後，發現疫情蔓延。

克里夫蘭媒體報導，客場出征的守護者在昨天晚上發現一名工作人員出現症狀，隨即離開球場。法蘭科納今天早上驗出陽性，球隊開始為教練團、球員與工作人員篩檢，並通報大聯盟決定延賽。

守護者明天休兵移動，13日起在客場與明尼蘇達雙城打3連戰。如果疫情沒有擴大，守護者仍可如期比賽，但當地媒體報導，因為教練團多人隔離，球隊需要從小聯盟調度教練人力。

法蘭科納現年63歲，過去2年球季曾因為不同的健康因素而缺陣。去年球季在他開刀治療期間，守護者由赫爾擔任代理總教練63場比賽。

守護者今天聲明，法蘭科納確診之後，沒有出現症狀，身體感覺良好，不過歸隊時間還不清楚。

這是守護者隊近3個星期以來面臨的第二波確診潮。包括台灣球員張育成在內，守護者4月20日宣布4名球員確診。

同一波確診的投手關崔爾（Cal Quantrill）、卡斯楚（Anthony Castro）和內野手米勒（Owen Miller）先前都已歸隊比賽。張育成今天仍在小聯盟3A比賽，恢復球感。

篩檢 疫情 芝加哥

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