第4戰之前,柯瑞 生涯(Stephen Curry)季後賽 已經累積命中499顆三分球,而在上半場結束之前,柯瑞命中本場比賽第一顆三分球,也讓他成為聯盟史上首位在季後賽命中500顆三分球的球員。

在柯爾(Steve Kerr)進入健康安全協議情況下,勇士 此役面對沒有莫蘭特(Ja Morant)的情況下,上半場比賽反而外線完全失靈,前15次出手都沒進,成為2011年的雷霆以後,首支在季後賽前15次三分線出手都落空的球隊。

除了三分球20投2中的低迷外,勇士上半場還發生多達11次失誤。

