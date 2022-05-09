MLB／酸完「少棒球場」 遊騎兵教頭改口向洋基道歉了

遊騎兵隊教頭伍渥德。 美聯社

昨天揶揄洋基 球場是少棒球場，遊騎兵隊教頭伍渥德（Chris Woodward）今天道歉了，他改口自己錯了，「那或許是我最糟糕的發言」。

兩隊昨天進行雙重賽，洋基隊以2：1贏球之戰，靠托瑞斯（Gleyber Torres）9局下擊出再見陽春砲，但伍渥德賽後的發言引發關注，他說：「這是一座很小的球場，這球在99%球場都會是很簡單的出局數，他只是剛好在一座少棒球場把這球打向右外野。」

面對伍渥德的發言，不僅洋基教頭布恩（Aaron Boone）酸他數學老師請假，「只有30座球場，不可能算出99%。」史丹頓（Giancarlo Stanton）在晚場炸裂461呎全壘打時，洋基官方推特 也留言：「這在30座球場都是全壘打」。

伍沃德今天賽前回應此事，他表示，「我沒有不敬之意，特別是對洋基球場，這是世界一流的球隊、球場，我常說洋基球場是我喜歡來比賽的球場之一，我能理解洋基球迷為何生氣。」

伍沃德強調，「我敬愛這座城市，洋基球場也是一樣，他們擁有很短的右外野，一直都是如此，來到這裡就像來到一座老球場一樣，這點讓這座球場是如此獨特，我也必須向托瑞斯脫帽致意，他真的把球打得很強勁。」