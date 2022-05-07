NBA／唐西奇、布朗森聯手攻54分 幫獨行俠搶回一勝

唐西奇終於獲得援助，率獨行俠擊敗太陽系列賽開胡。Getty Images

前兩戰以秋風掃落葉之姿痛擊獨行俠的太陽，第3戰來到達拉斯作客卻是陷入苦戰。保羅（Chris Paul）罕見半場發生多達7次失誤，個人生涯季後賽 首次出現這種情況，甚至還吞下技術犯規。

在指揮官失常演出下，太陽團隊攻勢也打得綁手綁腳，三節僅得67分，足足落後對手15分之多。獨行俠把握這股氣勢，第四節持續攻城掠地，並且擋下太陽的反撲，最終以103比94奪下勝利，系列賽戰成1比2。

兩戰砍進80分的唐西奇（Luka Doncic），此役背負5次犯規得到26分13籃板9助攻2抄截，儘管得分不若前面比賽，但他不再孤掌難鳴；前兩場只得到22分的布朗森（Jalen Brunson），前三節就攻下24分，全場21投10中，飆進28分5助攻4籃板。

芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和克萊柏（Maxi Kleber）也適時提供火力，前者命中4記三分球，獲得14分4籃板3抄截，克萊柏則有14分4助攻3籃板3阻攻。肋骨出現傷勢的布拉克（Reggie Bullock）投進4記三分球，也貢獻15分4籃板3抄截。達拉斯整場比賽完成12次抄截。