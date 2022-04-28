4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

參加表演的所有運動員謝幕，左七起四位華裔運動員分別是：劉美賢 、陳巍、陳楷雯、周知方。（圖為布朗大學家長王成文提供）

美國花樣滑冰協會借助2022年北京冬奧會帶來人們對冰上運動的熱中追捧，組織美國冰上運動健兒全國巡演，4月22日，在新澤西紐瓦克市的普天壽體育中心(prudentialcenter)舉行盛大演出。令人矚目的美國獲獎華裔運動員 都來到毗鄰紐約的花園州。他們包括華裔的陳巍(Nathan Chen，冬奧金牌)、周知方(Vincent Zhou，世錦銅牌)、 陳楷雯(Karen Chen，美國冠軍)、劉美賢 (Alysa Liu，世錦銅牌)，以及其他美國運動員Madison Hubbell & Zachary Donohue(冬奧銅牌)、Alexa Knierim和Brandon Frazier(世錦冠軍)、Madison Chock和Evan Bates(世錦銀牌)、Jason Brown(美國冠軍)。

新澤西州 華人為了給華裔的冰上白馬王子與白雪公主們加油助威，尤其是為布朗大學家長們引以為豪的該校學生、暱稱「布娃娃」的周知方盡地主之誼，新澤西華人聯合總會、新州中國日主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷，新州的布朗大學家長們與新澤西的布朗大學親友團一氣訂了400多張觀眾票， 主辦方給了VIP待遇，允許他們提前三個小時入場看運動員預熱，跟運動員問答互動，還贈送給每個人有運動員簽名的明信片。 表演開始前周知方還特意來到布朗大學親友團方陣前跟大家合影，並為熱愛滑冰的小朋友簽名留念。

儘管新冠疫情陰影尤在，當天普天壽體育中心的觀眾席仍幾乎座無虛席。而全場觀眾中，大約60%是華裔或亞裔面孔，表現了新澤西華人對華裔運動健兒的熱情與支持。整場表演兩個小時，世界級的花滑明星們為大家奉獻了一場精采紛呈的表演，尤其是後半段，看到周知方的短節目和陳巍在奧運賽場奪冠的短節目，身著奧賽一樣的比賽服，一樣的空中轉體，大家欣賞到世界級花樣滑冰表演，直呼過癮，遠超票值。華人們既為華裔健兒驕傲，也是疫情後參加這樣嘉年華式的大型活動而歡欣鼓舞。