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NBA／爵士攻守大崩盤 唐西奇33分領銜獨行俠聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇全場22投11中，拿下33分13籃板5助攻，其中第三節獨拿19分，讓獨行俠一度拉開33分差奠定勝基。 路透
唐西奇全場22投11中，拿下33分13籃板5助攻，其中第三節獨拿19分，讓獨行俠一度拉開33分差奠定勝基。 路透

系列賽打得綁手綁腳的爵士，好不容易在主場扳平戰局，然而在25日作客達拉斯的天王山之戰，爵士低迷的進攻表現卻是讓他們遭逢重創。

爵士前三節比賽命中率低到僅35.6%，三分球更是慘不忍睹的23投3中，只拿到55分，足足落後26分之多，基本上提前宣告比賽結束；最終獨行俠在唐西奇（Luka Doncic）和布朗森（Jalen Brunson）合砍57分的帶領下，以102比77狠狠痛擊對手，取得聽牌資格。

就命中率和外線數據表現來看，獨行俠並不算無懈可擊，但爵士攻守全面崩盤，也造就了一場屠殺般的失衡對決。包括例行賽在內，這是爵士本季得分最低的一場比賽。

唐西奇全場22投11中，拿下33分13籃板5助攻，其中第三節獨拿19分，讓獨行俠一度拉開33分差；布朗森補上24分5籃板4助攻。這兩把利刃頻頻刺穿爵士心臟，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）進帳13分5籃板4助攻，布拉克（Reggie Bullock）9分7籃板3抄截。

在比分大幅拉開之際，第四節唐西奇的一次突破和懷塞德（Hassan Whiteside）出現一些肢體碰撞，芬尼史密斯直接衝上來推擠，釀成雙方一陣衝突。結果懷塞德和布拉克驅逐出場，芬尼史密斯則吞1次技術犯規。

克拉克森（Jordan Clarkson）15投9中獲得20分4籃板3助攻2抄截，戈貝爾（Rudy Gobert）7投6中，得到17分11籃板；米契爾（Donovan Mitchell）15投4中，三分球7投0中，只拿9分2籃板1助攻，第四節後段還因左腿受傷提前退場。

第四節唐西奇的一次突破和懷塞德（後）出現一些肢體碰撞後重摔在地。 美聯社
第四節唐西奇的一次突破和懷塞德（後）出現一些肢體碰撞後重摔在地。 美聯社

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