NBA／席亞康領軍壓制76人火力 暴龍連下兩城逼出第6戰

席亞康23分10籃板7助攻的帶領下，暴龍以103比88力克76人，3連敗後連贏2場，將系列賽帶回多倫多。美聯社

即使范弗利特（Fred VanVleet）因左髖屈肌拉傷被迫缺席第5戰，但沒有退路的暴龍仍是在客場奮勇前進。暴龍整場比賽壓制對手命中率不足4成，在席亞康（Pascal Siakam）23分10籃板7助攻的帶領下，以103比88力克76人，3連敗後連贏2場，將系列賽帶回多倫多。

阿努諾比（OG Anunoby）得到16分5籃板4助攻2抄截，崔蘭特（Gary Trent Jr.）16分；阿丘瓦（Precious Achiuwa）17分7籃板3阻攻，巴恩斯（Scottie Barnes）12分8籃板4助攻3抄截。

76人在上半場的團隊命中率僅有34.9%，反觀暴龍則是進攻多點發揮，繳出超過5成命中率，取得54比41的領先優勢。中場過後，76人稍微找回準星，不過席亞康第三節獨拿9分，搭配阿丘瓦替補貢獻8分，暴龍仍是維持領先狀態。

進入第四節，76人的外線狀態還是沒有太大起色，防守端也是讓暴龍屢屢偷襲。特別是比賽尾聲，阿努諾比和崔蘭特接連命中三分球，帶動暴龍一波12比3的攻勢，取得全場最大的18分領先。

帶著右手拇指韌帶傷勢拚戰的安比德（Joel Embiid），15投7中拿下20分11籃板4助攻，哈登（James Harden）11投4中得到15分7助攻，出現5次失誤。哈里斯（Tobias Harris）16分7籃板4助攻，格林（Danny Green）14分，馬克西（Tyrese Maxey）14投僅5中，獲得12分4助攻。