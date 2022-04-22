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NBA／楊恩上演致勝拋投 老鷹逆轉熱火避免連輸3場絕境

記者蔡佳霖／綜合報導
楊恩投進致勝拋投。路透
楊恩投進致勝拋投。路透

尋求聽牌的熱火和回主場沒有退路的老鷹，在第3戰上演峰迴路轉的激烈對抗。原本半場領先的老鷹在第三節遭到熱火全面封鎖，反遭超前，甚至第四節還一度落後14分，結果最後老鷹上演瘋狂逆轉秀，並靠著楊恩（Trae Young）在剩下4.4秒快攻突破拋投放進超前分，以111比110氣走熱火，將系列賽扳成1比2。

楊恩此役14投6中，包括12罰10中，攻下24分8助攻4籃板，其中第四節最後3分多鐘就包辦了10分；杭特（De'Andre Hunter）17分，蓋里納利（Danilo Gallinari）11分。

替補的歐康古（Onyeka Okongwu）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和萊特（Delon Wright）在第四節的追分秀中扮演重要角色。波格丹諾維奇拿下18分8籃板6助攻，萊特13分5籃板，歐康古9分6籃板，3人在第四節一共拿到21分。

主場作戰的老鷹賽前還因場外出現可疑包裹虛驚一場，不過比賽推遲後還是順利舉行。第二節老鷹發揮火力優勢，以將近6成命中率壓制熱火，讓他們半場結束取得61比54的領先。

然而看似順風順水的老鷹卻在第三節遭受熱火的嚴密封鎖，將近10分鐘時間只得到7分，被熱火殺出一波21比0攻勢，重新取得85比77的領先優勢。塔克（PJ Tucker）和史特魯斯（Max Strus）在這一節合拿18分。

挾著第三節的逆襲，帶著領先進入第四節的熱火在替補球員的發揮下，一度將差距拉開到14分差，眼看有機會取得3連勝聽牌，老鷹此時展現不認輸的韌性。歐康古、波格丹諾維奇、萊特板凳殺出，帶動球隊打出一波15比4的猛烈攻勢，迅速追上比分。

熱火進攻陷入停滯，楊恩的三分打趁勢追平比分。最後3分鐘比賽雙方你來我往，比分互有超前；終場前53.9秒，塔克三分命中，熱火110比109領先，隨後巴特勒（Jimmy Butler）出手未進，老鷹沒喊暫停，楊恩持球快攻放進致勝分。巴特勒執行最後一擊，但在防守下跳投未能得手。

赫洛（Tyler Herro）貢獻全隊最高24分，外加7籃板4助攻，巴特勒20分10籃板8助攻2抄截，史特魯斯20分，阿德巴約（Bam Adebayo）13分11籃板5助攻3抄截，塔克11分7籃板4助攻。

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