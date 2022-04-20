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網球／溫網禁俄選手參賽 約克維奇喊「瘋狂」不支持

記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇。(歐新社)
塞爾維亞「世界球王」約克維奇。(歐新社)

俄羅斯入侵烏克蘭造成的傷亡持續，體育圈的制裁現在再添一樁，溫布頓20日發表公告，禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參加今年賽事，消息一出正反方意外都有，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）更以「瘋狂」形容溫布頓決定，表達反對立場。

職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）同樣不支持溫布頓決定，不過全英草地俱樂部也表示，禁令有轉圜餘地，若是烏俄局勢有轉變，不排除再改變規定。

在溫布頓禁令下，包括2月底曾登上世界第1、目前世界第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），及女網排名第4的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、同胞前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）等人都無法參加今年草地大滿貫。

退役傳奇「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）握有9座溫布頓女單金盃，迄今仍是賽史紀錄，她也為選手發聲，指溫布頓決定並非正確方式，她說：「我認為這是錯誤決定，體育本身就是很民主的運動，很難看到政治摧毀它。」

今年溫布頓將在6月27日進行到7月10日。

溫布頓 白俄羅斯 烏克蘭

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