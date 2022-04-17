日職／佐佐木朗希近乎完美 火腿打到10局竟然贏了

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希。(美聯社)

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天先發8局，演出24上24下，卻等不到火力支援，火腿隊打到延長10局，第1支安打就是萬波中正的陽春砲，終場以1：0擊敗羅德。

佐佐木朗希10日剛讓歐力士隊27上27下，狂飆19K、一度連賞13K，演出超華麗版完全比賽；今天碰上洋聯戰績墊底的火腿，外界早已熱烈「敲碗」史上最初連兩場完全比賽的神蹟誕生，結果火腿、朗希都不負期望，但羅德打線不捧場。

佐佐木朗希先發投8局，24上24下，送出14次三振，直到第102球，還以163公里的球速削好球袋外側進壘，K掉野村佑希，跨場連續解決52人次。

再完美的比賽，還是需要火力相挺，羅德打線也受制於火腿王牌上澤直之，同樣沒有分數進帳，比分以0：0局面一路高掛，佐佐木朗希球數已破百的情況，羅德監督井口資仁決定換投。

佐佐木朗希的連續局數奪三振在此役第3局中斷，停留在25局；他本季的4場登板，三振數依序是10、13、19、14次，開季起連4場雙位數三振為日職史上第3人，前兩人為1991年野茂英雄（6場）、2010年達比修有（5場），若不限開季則為2017年則本昂大的8場。

羅德由益田直也接替投球，因不死三振讓火腿出現第一位上壘者，接力完全比賽先破局，而羅德在9局下錯過結束比賽的機會，進入延長10局由萬波中正開轟，為火腿打破無安打局面，也成為一發致勝轟，火腿只靠1安打就贏了。

影片來源：YouTube 太平洋聯盟TV