我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

NBA／挺過快艇20分逆轉攻勢 鵜鶘奪西區最後季後賽門票

記者陳元廷／綜合報導
鵜鶘擋住快艇反撲，末節拉鋸戰中驚險以105比101獲勝，下剋上搶下西區最後1張季後賽門票，首輪將對龍頭太陽。美聯社
鵜鶘擋住快艇反撲，末節拉鋸戰中驚險以105比101獲勝，下剋上搶下西區最後1張季後賽門票，首輪將對龍頭太陽。美聯社

喬治（Paul George）賽前驚傳確診消息，快艇16日克服逆境，一度在第3節拉出20分逆轉攻勢，沒想到末節換鵜鶘如法炮製回以顏色，拉鋸戰中驚險以105比101翻盤，搶下西區最後一張季後賽門票，首輪將對龍頭太陽。

快艇上半場打得毫無生氣，三分球僅21投4中，反觀鵜鶘在英格倫（Brandon Ingram）火燙手感帶領搶佔領先。孰料戰局第3節風雲變色，快艇拉出38比18攻勢，傑克森（Reggie Jackson）與莫里斯（Marcus Morris Sr.）各攻11分。

不過有如雲霄飛車般發展賽況又有變化，鵜鶘決勝節有菜鳥墨菲（Trey Murphy III）跳出，三分冷箭支支穿心，南斯（Larry Nance Jr.）防守也取得關鍵作用，雖然他最後錯失關鍵2罰，但鮑威爾（Norman Powell）也2罰中1斷送良機。

數據上，英格倫攻下30分居首鵜鶘，麥凱倫（C.J. McCollum）挹注19分次之，南斯與墨菲各添14分，前者更加碼摘下16籃板；快艇方面，傑克森與莫里斯分別攻下27分，鮑威爾則有17分進帳，球隊連敗給灰狼與鵜鶘遭淘汰。

快艇 季後賽

上一則

NBA／老鷹逆襲騎士收東區最後門票 楊恩下半場爆發貢獻32分

延伸閱讀

準大法官見證非裔女性奮鬥 傑克森：在美國一切皆可能

準大法官見證非裔女性奮鬥 傑克森：在美國一切皆可能
民調：56%新州人認墨菲不適合當總統 但55%認可州長工作

民調：56%新州人認墨菲不適合當總統 但55%認可州長工作

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了
首位非裔女性 傑克森將任大法官…今夏接替布萊爾

首位非裔女性 傑克森將任大法官…今夏接替布萊爾

熱門新聞

美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

2022-04-14 08:33

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取