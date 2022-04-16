NBA／挺過快艇20分逆轉攻勢 鵜鶘奪西區最後季後賽門票

鵜鶘擋住快艇反撲，末節拉鋸戰中驚險以105比101獲勝，下剋上搶下西區最後1張季後賽門票，首輪將對龍頭太陽。美聯社

喬治（Paul George）賽前驚傳確診消息，快艇 16日克服逆境，一度在第3節拉出20分逆轉攻勢，沒想到末節換鵜鶘如法炮製回以顏色，拉鋸戰中驚險以105比101翻盤，搶下西區最後一張季後賽 門票，首輪將對龍頭太陽。

快艇上半場打得毫無生氣，三分球僅21投4中，反觀鵜鶘在英格倫（Brandon Ingram）火燙手感帶領搶佔領先。孰料戰局第3節風雲變色，快艇拉出38比18攻勢，傑克森（Reggie Jackson）與莫里斯（Marcus Morris Sr.）各攻11分。

不過有如雲霄飛車般發展賽況又有變化，鵜鶘決勝節有菜鳥墨菲（Trey Murphy III）跳出，三分冷箭支支穿心，南斯（Larry Nance Jr.）防守也取得關鍵作用，雖然他最後錯失關鍵2罰，但鮑威爾（Norman Powell）也2罰中1斷送良機。

數據上，英格倫攻下30分居首鵜鶘，麥凱倫（C.J. McCollum）挹注19分次之，南斯與墨菲各添14分，前者更加碼摘下16籃板；快艇方面，傑克森與莫里斯分別攻下27分，鮑威爾則有17分進帳，球隊連敗給灰狼與鵜鶘遭淘汰。