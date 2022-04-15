媒體替湖人交易衛少獻計 黃蜂與火箭外還有2選項

衛斯特布魯克對下季是否執行球員選項續留湖人隊還沒作決定。Getty Images

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）曾表示，自己對於下季是否執行球員選項續留還沒作決定，而若他依預期執行選項，但湖人 並不想與其再續前緣，那麼球隊有2個分手作法，一是進行買斷談判，二是尋求交易下家。

如果是希望交易衛斯特布魯克，資深記者史坦（Marc Stein）曾透露黃蜂是可能選項之一，而當然還有擁有沃爾（John Wall）可輕鬆匹配薪資的火箭。事實上，外媒除此之外也提供其他方案，雷霆與溜馬都被列入名單。

《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）提到，衛少老東家雷霆就有空間吃下其薪水，湖人可拿回費佛斯（Derrick Favors）、傑若米（Ty Jerome）與威廉 森（Kenrich Williams）並有更靈活操盤空間，但代價可能是2枚首輪。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）則指出，溜馬預計圍繞新星哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）建隊，若考慮出清波格登（Malcolm Brogdon）與希爾德（Buddy Hield）所剩複數年合約，衛斯特布魯克到期約是可能選項。