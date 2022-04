黃蜂14日附加賽慘遭老鷹痛宰淘汰,前鋒布里吉斯(Miles Bridges)更在抗議判決被驅逐後,情緒失控憤而將牙套怒擲到觀眾席還不幸打中一位女球迷,聯盟如今也對他脫序離譜行為作出懲處,判罰5萬美元。

布里吉斯賽後也公開道歉表示,自己行為絕對不可以被接受,且在社群媒體 發文希望聯繫上這位無辜受害女球迷作補償。布里吉斯透露,自己已私訊對方,但尚未獲得回覆,而黃蜂公關部門則指出,會進一步協助布里吉斯善後。

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF