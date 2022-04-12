日職／佐佐木朗希太香 CBS：這款球速加位移MLB找不到

「令和怪物」佐佐木朗希19K完全比賽也引起美媒熱議。取材自自羅德官方推特

「令和怪物」佐佐木朗希10日飆出19次三振的完全比賽，震撼全球棒壇，也在大聯盟掀起熱議，各大媒體紛紛追蹤，CBS Sports解析他的球種，他的直球速度配備位移的數字驚人程度，在大聯盟找不到足以匹敵者。

CBS整理佐佐木朗希在10日的出賽數據，他的直球均速99.5哩（約160公里），帶有19.8吋的垂直下墜位移、15.4吋的水平位移，在大聯盟能否找到類似案例？報導中解答：「一句話，沒有！」

最接近的案例要屬洋基 王牌投手柯爾（Gerrit Cole），去年直球均速為97.7哩，配備17.9吋的垂直位移、11.9吋的水平位移，3項數據在大聯盟都屬頂尖，但都不及佐佐木朗希，然而報導中也強調日職的比賽用球，也是造成數據差異的原因之一

此外，佐佐木朗希的指叉球均速91.2哩，帶有2.3吋垂直位移、7.8吋的水平位移，放在大聯盟，球速僅次於紅襪隊澤村拓一，位移幅度則與去年效力印地安人隊（現守護者隊）、目前在紅雀小聯盟的投手帕克（ Blake Parker）相當，他的垂直與水平位移分別是2.9、7.4吋，去年的指叉球揮空率36%。

至於球迷也很關心的大谷翔平 ，他的指叉球均速為88哩，垂直位移2.4吋，水平位移4.9吋。

美國球迷關心佐佐木朗希何時挑戰大聯盟，在現行規定之下，他最有可能在年滿25歲之後透過入札制度旅美，在2027年挑戰大聯盟，但目前最大變數在於大聯盟與球員工會在今年季中討論國際選秀制度。