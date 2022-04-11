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MLB／守護者華裔新秀4戰15上壘續寫紀錄 26次出棒0揮空

記者陳宛晶／綜合報導
守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄。 美聯社
守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄。 美聯社

守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄，守護者終場以10：7擊敗皇家隊，台將張育成並未上場。

關為守護者農場排名第15的新秀，今年進入開季名單、生涯首度升上大聯盟，已經超乎預期，沒想到第一個系列賽滿滿都是他的話題，他在前3戰累積12次上壘，已是有此紀錄可考（1901年）以來第一人，今天紀錄再推進，此役有1支三壘打、2次保送。

關在生涯前4戰累積15次上壘，內容包括6支一壘打、2支二壘打、1支三壘打、5次四壞保送、1次觸身球保送，續當近122年來第一人。

神奇數據不僅於此，關在這19打席合計26次出棒，沒有任何1次揮空，今年從春訓熱身賽至今不曾被三振，生涯打完第1波系列賽的數據為打擊率6成92、上壘率7成90、長打率10成。

關的表現讓兩隊教頭都讚揚，守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，皇家這兩天對上他有不同策略，但還是無法阻擋他的上壘；皇家教頭馬西尼（Mike Matheny）提到，「真的很難讓他出局，昨天就看得出來這一點，他不太揮空，總是能找到辦法把球擊得強勁，這是他整個系列賽在做的事。」

皇家 華裔

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