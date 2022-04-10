日職／佐佐木朗希連13K、全場19K 最年輕完全比賽

佐佐木朗希祭出19次三振，創下完全比賽。(擷自推特)

「令和怪物」飛向世界，羅德隊佐佐木朗希今天技壓全場，面對歐力士隊投出連續13K、單場19K，雙雙締造日本 職棒紀錄，完全沒讓對手上壘，寫下日職相隔28年的完全比賽，連13次三振也是世界紀錄，羅德隊以6：0拿下勝利。

佐佐木朗希今天開局前兩個出局是靠滾地球拿下，接下來從第三棒吉田正尚開始三振之旅，連續投出13次三振，直到6局上紅林弘太郎敲出飛球出局才中斷。

不過6、7、8局佐佐木朗希繼續飆K，8局連3K更將單場三振數推升到18次，9局前兩個出局數都是滾地出局，最後面對代打的杉本裕太郎，佐佐木朗希三球三振，單場第19K，而且全場沒有讓任何一位打者上壘，完全比賽。

佐佐木朗希成為日職第16位投出完全比賽的球員，上一次完全比賽是1994年5月18日巨人隊投手槙原寛己，苦主是廣島隊，當時比數同樣是6：0。

日職原本連續三振最多紀錄是1957年阪急隊梶本隆夫以及1958年東映隊土橋正幸的連9K，單場最多三振則是1995年4月21日歐力士隊的野田浩司，當是對手正是羅德隊。

連續13K有多誇張？這是世界前所未見，大聯盟正規9局最多連續10次三振，共有三人達成1970年席佛（Tom Seaver）以及2021年的諾拉（Aaron Nola）、柏恩斯（Corbin Burnes），韓職也是1998年李大振的連續10K最多，中職則是2015年艾肯、2021徐若熙連8K最多。

影片來源：YouTube 太平洋聯盟TV