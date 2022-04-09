NBA／崔蘭特致勝上籃 暴龍驚險擊退火箭近9戰8勝

致勝功臣崔蘭特全場得到26分3抄截。 路透

例行賽主場最終戰，暴龍靠著崔蘭特（Gary Trent Jr.）在剩下4.8秒的致勝上籃，以117比115驚險擊退火箭。暴龍主場戰績24勝17敗，賽季戰績48勝33敗則是穩居東區第5。

致勝功臣崔蘭特全場得到26分3抄截，巴恩斯（Scottie Barnes）16分；楊恩（Thaddeus Young）替補拿到14分4籃板3助攻。阿努諾比（OG Anunoby）和范弗利特特（Fred VanVleet）持續缺陣，但暴龍仍拿到3連勝，也是最近9場比賽的第8勝。

席亞康（Pascal Siakam）持續強勢表現，全場轟進29分12籃板7助攻3抄截，這是他連3場比賽至少拿到20分10籃板5助攻，本季累積15次，寫下暴龍隊史新高。

近期連5場破30分的格林（Jalen Green），此役10投3中，只拿到8分6籃板3助攻；波特 （Kevin Porter Jr.）飆進35分10籃板4助攻，克里斯多福（Josh Christopher）20分，森根（Alperen Sengun）17分。