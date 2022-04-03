NCAA男籃首位千勝傳奇 杜克大學K教練功成身退

K教練(右)在比賽結束後擁抱其妻。(美聯社)

隨著杜克大學本季賽事的結束，NCAA 一級男籃首位千勝級教頭，率杜克5度奪冠，也曾助美國男籃在奧運 拿下5金的「K教練」薛夏夫斯基將卸下兵符，為他在籃壇的傳奇生涯畫下句點。

2001年入選籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）的傳奇教頭「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski），在全美大學體育聯盟（NCAA）的執教生涯超過40載，共有近百名球員在他調教下前進NBA ，讓他不論在業餘或職業籃壇都有相當程度的影響力。除此之外，他率美國男籃在國際賽場打出幾近無敵的成績，也使他在國際間享有盛名。

美國職籃NBA已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）就曾說：「我曾想到杜克為K教練效命。在比賽中，他非常聰明、理智，我也很欣賞他的熱情。他喜歡比賽、喜歡和球員在一起、喜歡教學，且他樂於傾聽並聽取建議。真的！K教練是有史以來最好的教練之一。」

NCAA首位千勝級教頭

K教練是NCAA男籃一級賽場上首位「千勝級」總教練，生涯共獲1202勝，13次率隊打進「最終4強」（Final Four）是史上最佳紀錄，5次帶領球隊奪冠，則僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳奇教頭伍登（John Wooden）的10冠。

K教練在杜克的愛徒之一，手上有兩枚NBA冠軍戒指的巴蒂爾（Shane Battier）表示：「K教練只知道一種帶隊方式，那就是充滿熱情、活力和紀律，且同時能讓你享受在其中…他讓球員們努力打球、團結在一起，這就是K教練會確保我們去做的事。」

K教練最後的賽後記者會結束，走下採訪台。(美聯社)

波蘭裔的K教練1947年生於美國芝加哥，大學時期在西點軍校打控球後衛。1974年K教練在印第安納大學擔任助理教練，隔年回到母校西點，正式展開執教生涯。在西點擔任總教練5個球季，K教練率隊打了132場比賽，戰績73勝59敗，勝率5成53。

1980年K教練轉往杜克掌兵符，這一待就是42年。期間，他率杜克打了1438場比賽，戰績1129勝309敗，勝率高達7成85，並於1991年、1992年、2001年、2010年、2015年帶領杜克拿下NCAA冠軍。

對NBA展現跨世代影響力

K教練雖然長期在NCAA執教，但調兵遣將的功力受人景仰，NBA波士頓塞爾蒂克、波特蘭拓荒者、洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼、布魯克林籃網等隊，據傳都曾希望將他延攬入隊，甚至開出千萬美元的合約要網羅他，但K教練堅持在NCAA培育人才。

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）曾說：「K教練早已能在職業籃壇執教，他的經歷、成績擺在眼前，他早有能耐可在NBA帶隊…我只希望有一天能告訴我的孩子們，我曾為K教練效力，他是有史以來最偉大的教練之一。」

即便未曾點頭到任何一支NBA球隊執教，但K教練桃李滿天下，他指導過的球員中，有97人曾踏上NBA這個籃球員最嚮往的夢幻舞台，現役球員中就有22名出自杜克的好手，充分展現他在NBA跨世代的影響力。

NBA現役球員中，有包括2011年選秀狀元、2012年度最佳新人、2016年率克里夫蘭騎士奪下總冠軍的厄文（Kyrie Irving），與2017年選秀探花、2018年入選年度新秀第1隊、3次入選明星賽的塔特姆（Jayson Tatum），和20016年選秀榜眼、2020年NBA年度最佳進步獎得主殷格拉姆（Brandon Ingram），及2019年選秀狀元、2020年入選年度新秀第1隊的威廉森（Zion Williamson），都曾於杜克時在K教練麾下效力。

另外，曾在NBA賽場風雲叱吒風雲的退役好手中，有包括7次獲選參加明星賽、1995年度最佳新人獎得主希爾（Grant Hill），與2012年、2013年隨邁阿密熱火在NBA完成2連霸的巴蒂爾，還有1999年NBA選秀狀元、2000年拿下年度最佳新人獎、兩度入選明星賽的布蘭德（Elton Brand）等人，都曾是K教練的得意門生。

率美國男籃奧運3連霸

K教練1979年開始進入美國男籃體系中，至今斷斷續續的38年期間，曾帶隊參加奧運、世錦賽、世大運等重要賽事，有他在陣中的美國男籃，戰績是139勝7敗，勝率是令人咋舌的9成52，在國際賽場共拿下11金、2銀、2銅的成績。

布蘭德說：「他不崇尚英雄主義，他關注在贏球、無私的奉獻和防守，那些是你想在國際賽贏球，就必須有的東西。K教練要求每個球員、教練、球僮、球隊的經理，都要對他們的職務負責。很高興能被他提醒，要以正確的方式打球，並做最正確的事。」

擁有5面奧運金牌的K教練，1984年擔任特別助理、1992年出任助理教練時，美國男籃都拿下奧運金牌；他在2008北京奧運、2012倫敦奧運、2016里約奧運總綰兵符，率隊在奧運完成3連霸，是美國男籃史上唯一擁有此成就的總教練。

同時，K教練也是史上唯一拿過奧運金牌、國際籃球總會（FIBA）世界盃（World Cup）冠軍、NCAA冠軍的男籃隊總教練。

「K教練是世界上最好的教練，他無時無刻都在證明這點。」這是厄文對K教練的評價，也為K教練的執教生涯下了最好的註解。