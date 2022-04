4月1日,詹姆斯(LeBron James)突然在推特 上宣佈自己賽季報銷的消息,對照他近期的休兵情況,也讓球迷不免受到驚嚇。不過仔細一看發文時間,這當然只是詹姆斯的愚人節玩笑。

「我的賽季已經正式結束了,大家秋天再見了!」詹姆斯寫道。

I’m out for the season officially. 🤦🏾‍♂️. See y’all in the fall. 👑✌🏾