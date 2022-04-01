MLB／繼續分飾兩角 大谷條款上路 翔平更加積極

「大谷條款」正式上路，本人對此表示，這不管對他的打擊、投球都會帶來正面幫助。 路透

8日就要為天使 隊扛起開幕戰，大谷翔平 在1日的春訓最後登板飆速99哩，先發投3.1局，完成表訂用球數，他說：「最重要的是，我順利完成春訓的最後一次投球出賽，一切都進展順利，接下來也會盡全力準備開季。」

天使昨以10：5擊敗釀酒人隊，大谷共用65球，投3.1局被敲2安打、失3分（責失2分），有4次三振、3次保送，總教練麥登對他的球速很滿意，認為比去年春訓狀況還好。

據教練團規畫，大谷開幕戰的用球數將在85到90球之間，大谷對此表示，「我不知道總教練的規畫，但我自己的想法是，在記分板上多放上幾個0，會比我的用球數更重要。」

本季採用全面指定打擊（DH）制，為讓投手打擊增添調度彈性空間而衍生相關條款，由於大谷將是影響最大且可能是唯一適用，因此被稱作「大谷條款」，昨天大聯盟、球員工會也公布相關實行細則。

大谷將實現規則定義之下的「一人分飾兩角」，根據規則Rule 5.11(a)，先發打線中的投手、DH將被視為兩個人，若先發投手被換下，DH仍能續留場上，反之亦然，但僅限先發打線適用，球隊無法以另一位二刀流選手同時接替兩個位置。

大谷預計將會比去年增加30到40打席，他也很期待，「這真的很棒，不管以打者或投手來看，我都可以更主動攻擊，不必去顧慮到比賽後段。」大谷昨天的出賽就適用「大谷條款」，他在投球退場後，並未馬上消失在先發打序中，而是還保有DH的名義，直到5局天使啟用代打後才正式退場。