我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世説新聞╱車價年中有望回調？超實用省錢買法學起來

當前經濟強健 股指開季走升

MLB／繼續分飾兩角 大谷條款上路 翔平更加積極

記者陳宛晶／綜合報導
「大谷條款」正式上路，本人對此表示，這不管對他的打擊、投球都會帶來正面幫助。 路透
「大谷條款」正式上路，本人對此表示，這不管對他的打擊、投球都會帶來正面幫助。 路透

8日就要為天使隊扛起開幕戰，大谷翔平在1日的春訓最後登板飆速99哩，先發投3.1局，完成表訂用球數，他說：「最重要的是，我順利完成春訓的最後一次投球出賽，一切都進展順利，接下來也會盡全力準備開季。」

天使昨以10：5擊敗釀酒人隊，大谷共用65球，投3.1局被敲2安打、失3分（責失2分），有4次三振、3次保送，總教練麥登對他的球速很滿意，認為比去年春訓狀況還好。

據教練團規畫，大谷開幕戰的用球數將在85到90球之間，大谷對此表示，「我不知道總教練的規畫，但我自己的想法是，在記分板上多放上幾個0，會比我的用球數更重要。」

本季採用全面指定打擊（DH）制，為讓投手打擊增添調度彈性空間而衍生相關條款，由於大谷將是影響最大且可能是唯一適用，因此被稱作「大谷條款」，昨天大聯盟、球員工會也公布相關實行細則。

大谷將實現規則定義之下的「一人分飾兩角」，根據規則Rule 5.11(a)，先發打線中的投手、DH將被視為兩個人，若先發投手被換下，DH仍能續留場上，反之亦然，但僅限先發打線適用，球隊無法以另一位二刀流選手同時接替兩個位置。

大谷預計將會比去年增加30到40打席，他也很期待，「這真的很棒，不管以打者或投手來看，我都可以更主動攻擊，不必去顧慮到比賽後段。」大谷昨天的出賽就適用「大谷條款」，他在投球退場後，並未馬上消失在先發打序中，而是還保有DH的名義，直到5局天使啟用代打後才正式退場。

天使 大谷翔平

上一則

世足抽籤 西班牙強碰德國 梅西、C羅最快8強賽對決

延伸閱讀

MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？
MLB／睽違12年扛皇家開幕…38歲葛蘭基 隊史最老先發

MLB／睽違12年扛皇家開幕…38歲葛蘭基 隊史最老先發
MLB／「大谷條款」正式上架 大谷翔平：這真的很棒

MLB／「大谷條款」正式上架 大谷翔平：這真的很棒
MLB／大谷翔平英文大躍進 天使教頭讚：活到68歲沒見過

MLB／大谷翔平英文大躍進 天使教頭讚：活到68歲沒見過

熱門新聞

大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

2022-03-26 08:59
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）

花滑世錦賽／俄國被禁賽 日本時隔8年女單奪金牌

2022-03-26 08:33
戴維斯(左)與詹姆斯(右)。（Getty Images）

NBA／湖人戴維斯與詹皇拆夥？美媒：衛少更有可能被裁

2022-03-27 08:54
美國知名網紅JiDion在場邊理髮，引起球員矚目。（影片截圖）

NBA／知名YouTuber在場邊「理髮」 灰狼球星看傻眼

2022-03-27 07:59

超人氣

更多 >
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去