世足抽籤 西班牙強碰德國 梅西、C羅最快8強賽對決

世界杯小組抽籤。（歐新社）

2022年世界杯足球賽抽籤分組確定，雖無明顯的死亡之組，較受矚目的是西班牙與德國 同組，而亞洲球隊均遭遇強敵。

美國和英格蘭再次同組，這是兩隊世界杯第三次抽中同組，但前兩次英格蘭從未獲勝。兩隊第一次同組是在1950年世界杯，當時英格蘭首次參賽，自認為能奪冠，結果卻0比1輸給了純業餘球員組成的美國。2010年世界杯小組賽，英格蘭也只是與美國1比1戰平。

衛冕冠軍法國與丹麥、突尼西亞以及亞洲和南美附加賽勝者抽中同組。這是法國第三次和丹麥分在同組，其中兩次1998年和2018年都獲得冠軍。

日本 與德國、西班牙兩大強隊同組，這對日本想進入世界杯8強的信心是重大打擊。西、德都是歐洲頂級球隊，當今沒有一支球隊有把握能擊敗他們。日本隊本屆目標放在踢進8強，目前來看恐怕很難實現。

博彩公司也對各隊奪冠賠率進行了調整。目前巴西隊最熱門，西班牙和德國分在同組，奪冠賠率也有所上升。英格蘭與美國、伊朗以及歐洲附加賽球隊抽在一起，被認為籤運不錯。此外，荷蘭與卡達、厄瓜多、塞內加爾分在一組，也變得熱門。

世界杯金靴方面，凱恩（Harry Kane）最被看好，接下去是姆巴佩（Kylian Mbappé）、C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西 （Lionel Messi）、本澤馬（Karim Benzema）。

根據賽程，梅西和C羅最快要到8強賽才會相遇。值得一提的是，兩人都參加4次世界杯，但從未相遇。反倒是因為阿根廷和波蘭同組，萊萬（Robert Lewandowski）與梅西的對決引人注目。

卡達世界杯32強抽籤結果

A組：卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝者(威爾士/蘇格蘭/烏克蘭)

C組：阿根廷、沙特、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝者(阿聯酋/澳大利亞/秘魯)、丹麥、突尼西亞

E組: 西班牙、洲際附加賽勝者(哥斯大黎加/紐西蘭)、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅埃西亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、迦納、烏拉圭、韓國