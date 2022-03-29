足球／葡萄牙２：0北馬其頓 C羅第5次殺進世界杯

C羅（左）助攻B費（右）成功。（歐新社）

2022世預賽歐洲區附加賽，B組決賽展開爭奪。在C羅 （Cristiano Ronaldo）和若塔（Diogo Jota）助攻下，B費（Bruno Fernandes）梅開二度，上下半場各進一球，葡萄牙在主場2：0擊敗北馬其頓，第8度晉級世界杯決賽。

C羅本役表現依舊低調，上場90分鐘，觸球33次，傳球24次有17次成功，3次射門都未成功，但唯一的助攻就讓B費破網。

這也是C羅第5次參加世界杯。他之前已經連續參加2006、2010、2014和2018年4屆世界杯；同時也是C羅連續第10次參加世界大賽 ，他之前還踢過5屆歐洲杯。而且每屆大賽他都能進球，這讓他成為史上唯一一位連續9屆世界大賽都進球的球員。

另一場B組決賽，波蘭爆出冷門，在主場以2比0取勝瑞典 ，也取得世界杯決賽門票。萊萬（Robert Lewandowski）和傑林斯基（Piotr Zieliński）下半場先後進球。

歐洲區已有12隊出線，分別是：德國、丹麥、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、波蘭、葡萄牙。

歐洲區最後一個參賽名額將由延賽至6月的烏克蘭和蘇格蘭對戰的勝者與威爾士共同競爭。

在非洲區的淘汰賽中，非洲冠軍塞內加爾在主場1比0擊敗埃及，但因首輪以0比1敗給埃及，兩隊總比分1比1，進入加時賽，雙方都沒進球，最後展開點球大戰，埃及僅罰入1球；薩拉赫（Mohamed Salah）第一個主罰就踢飛點球。塞內加爾由馬內（Sadio Mané）鎖定勝局，點球大戰3比1獲勝，總比分4比2晉級。

迦納雖以1比1與奈及利亞踢和，但依客場進球規則（away goal rule）取得世界杯決賽資格，繼2006至2014年後，第4次踢進世界杯決賽。

此外，突尼西亞雖0比0踢和馬利，靠積分1比0晉級。摩洛哥4比1大勝剛果，毫無懸念晉級。喀麥隆在加時賽最後一分鐘絕殺阿爾及利亞，同樣靠客場進球規則辛苦拿下最後一張非洲區名額。