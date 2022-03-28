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MLB／「最後一趟旅程」普荷斯返紅雀宣布今年打完退役

記者陳宛晶／綜合報導
普荷穿回紅雀隊5號球衣，也正式宣布今年就是他的最後一年。美聯社
普荷穿回紅雀隊5號球衣，也正式宣布今年就是他的最後一年。美聯社

「生化人」終究有告別的一天，42歲普荷斯（Albert Pujols）今天穿回紅雀隊5號球衣，以一年250萬美元的價碼回歸生涯起點，他也正式宣布今年就是他的最後一年。

「對我來說，這就是我的最後一趟旅程了。」普荷斯今天從右外野進場時，就受到球迷熱烈歡迎，他們的傳奇人物重回紅雀的羽翼之下，今年將以這套熟悉的戰袍，為22年大聯盟生涯畫下句點。

普荷斯的起點從2001年展開，效力紅雀11年，他從菜鳥年起連10年打擊率3成、30轟以上，直到2011年才以2成99中斷，該年在紅雀的冠軍賽季之後，他選擇以10年2.54億美元合約投奔天使隊。

普荷斯的21年生涯已累積3301安、679轟，他是3屆國聯MVP、2001年新人王，生涯10度入選明星賽，在紅雀兩度拿下世界大賽冠軍，已被視為準名人堂成員，他自認還能打，不輕易言退，等到紅雀的合約來敲門。

普荷斯在記者會上表明，這是最後一年，但他不是抱著退休之旅的心態前來，真正打動他的是，「他們（紅雀）相信我還能打，他們相信我能幫助球隊奪冠，而我自己，當然也堅信不移。」

普荷斯的回歸，昔日戰友們也很期待，40歲的韋恩萊特（Adam Wainwright）今天將在熱身賽登板，而他習慣在賽前小睡一下，「距離我的鬧鐘響大概還有1分半鐘，我感覺有個彪形大漢在我頭頂上，我馬上就笑了，隊友也都笑了，因為我知道只有一個人會那樣叫我起床。」

韋恩萊特表示，普荷斯不管何時何地都充滿鬥志，是非常危險的人物，「他有強烈的動機，想要向世人證明他還沒老、他還沒走下坡，我不覺得他是來這裡懷舊的，他是想證明自己。」

紅雀老闆德威特（Bill DeWitt Jr.）形容簽下普荷斯是紅雀的「春訓精華」，他說：「與普荷斯的重逢，對他、對紅雀、對球迷、對我們的隊職員，對所有與紅雀相關的人來說，都是一次絕佳機會，我們很期待看到普荷斯再次穿上紅雀球衣，以及他熟悉的5號球衣。」

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