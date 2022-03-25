NBA／湯普森賽季新高37分拚反攻無果 勇士遭老鷹啄傷

湯普森砍進賽季新高37分，同時飆進9記三分，可惜勇士反攻仍功虧一簣。 美聯社

第四節初還落後18分的勇士 ，雖然靠著湯普森（Klay Thompson）的外線開火，一度追到僅差3分，不過關鍵時刻老鷹打出10比2攻勢，瓦解對手反撲的希望。老鷹在主場以121比110擊敗勇士，勝率重新回到5成。

由於黃蜂也贏球，老鷹排名仍居東區第10，維持1場勝差。

老鷹先發5人得分均達雙位數，楊恩（Trae Young）20投12中攻下33分15助攻4籃板，本季首度完成至少30分15助攻，生涯累積6次，此外他的三分球總數也突破700顆。楊恩在第三節獨拿15分，是老鷹能夠大幅領先的關鍵。

蓋里納利（Danilo Gallinari）拿到25分5籃板，卡佩拉（Clint Capela）11投9中得到19分13籃板，赫爾特（Kevin Huerter）20分6籃板，杭特（De'Andre Hunter）11分3籃板3助攻3抄截。

勇士首節在波爾（Jordan Poole）轟進15分的帶動下，單節砍進7顆三分球，豪取42分，不過老鷹也同樣拿到36分，沒被拉開差距；之後勇士進攻每況愈下，第三節更僅拿到16分，導致球隊陷入落後18分的困境。雖然湯普森第四節攻下13分，帶動球隊一陣反擊，最後仍是功虧一簣。

湯普森此役找回進攻感覺，26投14中包括飆進9記三分球，攻下賽季次高37分；波爾補上24分10助攻4籃板，連續12場比賽至少拿到20分。