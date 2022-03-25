我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

去哪了？俄羅斯國防部長消失2周 遭爆「心臟病發」

NBA／湯普森賽季新高37分拚反攻無果 勇士遭老鷹啄傷

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森砍進賽季新高37分，同時飆進9記三分，可惜勇士反攻仍功虧一簣。 美聯社
湯普森砍進賽季新高37分，同時飆進9記三分，可惜勇士反攻仍功虧一簣。 美聯社

第四節初還落後18分的勇士，雖然靠著湯普森（Klay Thompson）的外線開火，一度追到僅差3分，不過關鍵時刻老鷹打出10比2攻勢，瓦解對手反撲的希望。老鷹在主場以121比110擊敗勇士，勝率重新回到5成。

由於黃蜂也贏球，老鷹排名仍居東區第10，維持1場勝差。

老鷹先發5人得分均達雙位數，楊恩（Trae Young）20投12中攻下33分15助攻4籃板，本季首度完成至少30分15助攻，生涯累積6次，此外他的三分球總數也突破700顆。楊恩在第三節獨拿15分，是老鷹能夠大幅領先的關鍵。

蓋里納利（Danilo Gallinari）拿到25分5籃板，卡佩拉（Clint Capela）11投9中得到19分13籃板，赫爾特（Kevin Huerter）20分6籃板，杭特（De'Andre Hunter）11分3籃板3助攻3抄截。

勇士首節在波爾（Jordan Poole）轟進15分的帶動下，單節砍進7顆三分球，豪取42分，不過老鷹也同樣拿到36分，沒被拉開差距；之後勇士進攻每況愈下，第三節更僅拿到16分，導致球隊陷入落後18分的困境。雖然湯普森第四節攻下13分，帶動球隊一陣反擊，最後仍是功虧一簣。

湯普森此役找回進攻感覺，26投14中包括飆進9記三分球，攻下賽季次高37分；波爾補上24分10助攻4籃板，連續12場比賽至少拿到20分。

勇士

上一則

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

延伸閱讀

NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士

NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士
NBA／柯瑞打14分鐘就傷退 勇士本季主場最慘敗

NBA／柯瑞打14分鐘就傷退 勇士本季主場最慘敗
NBA／勇士變陣解放湯普森 狂轟38分輕取公鹿

NBA／勇士變陣解放湯普森 狂轟38分輕取公鹿
NBA／勇士找「灌籃大帝」的他獻驚喜 湯普森喊夢想成真

NBA／勇士找「灌籃大帝」的他獻驚喜 湯普森喊夢想成真

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03

NBA／害柯瑞扭傷 史馬特問心無愧 格林幫腔：撲球不髒

2022-03-19 08:43
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)

歷經逃難躲地窖 烏克蘭選手世錦賽摘金獻給母國

2022-03-22 14:14
澳洲「世界球后」芭蒂。(路透)

網球／震撼彈 25歲現任球后芭蒂宣布退休

2022-03-23 00:15

超人氣

更多 >
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果
港姐何艷娟揮別爺孫戀 傳收3億贍養費 辣舞摸胸勾人

港姐何艷娟揮別爺孫戀 傳收3億贍養費 辣舞摸胸勾人