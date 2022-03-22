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歷經逃難躲地窖 烏克蘭選手世錦賽摘金獻給母國

中央社貝爾格勒22日綜合外電報導
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)

烏克蘭跳高選手馬胡奇克在俄羅斯部隊入侵母國後，被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。

馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）除了是歐洲室內田徑錦標賽跳高冠軍，亦曾於2019年杜哈（Doha）世界室外賽鍍銀，去年夏天在東京奧運摘下銅牌。

數周前俄烏衝突升溫，馬胡奇克離開了烏克蘭中南部城市第聶伯羅（Dnipro）的家。此時在她的優先事項清單上，跳高訓練當然已不是首要。

但馬胡奇克成功找到方法抵達塞爾維亞，途中歷經「數百通電話、多次改道、爆炸、火災和空襲警報」。

上周末她摘金後說：「這面獎牌要獻給烏克蘭、我的國家、人民和軍隊。…我必須在國際競技場的田賽場上捍衛我國。」

馬胡奇克表示：「上場前我心裡只惦念烏克蘭，因為那裡發生那麼多恐怖的事。他們（俄軍）屠殺我們的人民和國家，還殺死我們的孩子、烏克蘭的未來。」

「我不知道他們想要什麼，因為我們很愛自己在烏克蘭的生活。我認為俄國許多人應該要瞭解，烏克蘭確實發生戰爭。我知道有很多俄國人說一切都是假的，稱影片全是偽造的，但我們的很多城市都毀了，怎麼假的了？」

馬胡奇克說，她到塞爾維亞後，一度懷疑自己還能不能跳，「但我的教練說我必須上場，表現出我在俄國開始入侵前的體態和體能」。

馬胡奇克以2公尺02摘金後，觀眾紛紛起立為她鼓掌，現場還出現幾面飄揚的烏克蘭國旗。

澳洲選手派特森（Eleanor Patterson）以2公尺成績摘銀，她也在指甲上畫了代表烏克蘭的黃藍色愛心，以示支持烏克蘭。

派特森說：「輸給雅羅斯拉娃（馬胡奇克）拿到銀牌，意義更加特別。…她得應付這種沒人應當面對的困境，所以我也很為她驕傲。」

烏克蘭 俄國 東京奧運

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