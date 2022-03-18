足球／歐冠8強抽籤 切爾西對上皇馬 曼城戰馬競

歐冠8強賽抽籤結果。（UEFA）

歐冠8強決賽抽籤結果正式出爐。切爾西對上皇馬，曼城對上馬競，比利亞雷亞爾對拜仁慕尼黑，本菲卡對利物浦。首輪在4月5日及6日進行，次輪則在4月12日及13日進行。

4強決賽， 曼城和馬競的勝者將對上切爾西和皇馬的勝者，本菲卡和利物浦的勝者對上比利亞雷爾和拜仁的勝者。首輪在4月26日及27日進行，次輪在5月3日和4日進行。決賽訂5月28日在巴黎法蘭西體育場對決。

上個賽季皇馬和切爾西曾在4強賽相遇。首輪皇馬主場1比1與切爾西戰平，次輪切爾西2比0獲勝。切爾西總比分3比1晉級。藍軍後來也贏得歐冠冠軍。

在抽籤結果公布後，皇馬官方發文表示：「我們又見面了，切爾西。」皇馬本賽季歐冠之路非常困難，剛過巴黎這一關，又遇上衛冕冠軍切爾西，如果過了切爾西，還可能碰上曼城，如果真能奪冠，那含金量將十足。

另一方面，利物浦和拜仁的8強賽籤運都不錯，但雙方可能在4強賽火併。利物浦抽到本菲卡，正常發揮過關不是問題。拜仁抽到比利亞雷亞爾，晉級也應該沒有懸念，利物浦和拜仁在4強賽對陣的可能性很大。

媒體則開始預測4強賽進行馬德里德比的可能性，但馬競要想淘汰曼城很困難，皇馬要想復仇切爾西也不容易。如果切爾西淘汰皇馬，曼城淘汰馬競，那麼4強賽將上演英超 德比。