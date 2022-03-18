我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍機北約軍演墜毀挪威北部 機上4人生死未卜

股指本周噴出 一年多來最佳

全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝奧原希望 第8度晉4強

記者劉肇育／綜合報導
台灣羽球天后戴資穎在全英公開賽女單8強賽擊敗挑戰衛冕的日本名將奧原希望，8度挺進到全英公開賽4強賽。美聯社
台灣羽球天后戴資穎在全英公開賽女單8強賽擊敗挑戰衛冕的日本名將奧原希望，8度挺進到全英公開賽4強賽。美聯社

台灣世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21：10、21：11直落二勝出，生涯第8度挺進到全英公開賽4強賽。

戴資穎在昨天在16強賽遭遇世界排名第11名的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），在首局以21：19拿下後，第二局則是成功化解對手兩個局點，以22：20勝出，挺進到8強賽。

而今天8強賽戴資穎則是對上世界排名第5名，生涯曾兩度在全英封后的衛冕者奧原希望，雙方生涯前13度交手戴資穎拿下7勝6敗，其中最近一次交手已經是2019年年終賽。

今天雙方再度碰頭，奧原希望雖然開賽一度領先，不過戴資穎在3：5後連得5分逆轉，並以11：7領先進入技術暫停，暫停過後戴資穎又拉出一波6：1的攻勢擴大領先差距，僅花15分鐘就以21：10先馳得點。

第二局戴資穎打出7：0開局，並且一度取得最大10分的領先，在狀態絕佳得情況下，戴資穎也一路保持大幅領先，最終在比賽第35分鐘就以21：11勝出，挺進到4強賽。

戴資穎在生涯第8度晉級到全英公開賽4強賽後，將遭遇南韓「天才少女」安洗瑩與美國華裔選手王苑力（Iris Wang）之戰的勝者，至於下半籤表8強賽則由何冰嬌出戰陳雨菲、山口茜對戰高橋沙也加。

華裔 泰國 南韓

上一則

MLB／在等38歲禿子回歸？洋基還空著賈納的置物櫃

下一則

網球／澳洲壞小子又搞事 基里洛斯輸球摔球拍 險砸到人

延伸閱讀

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元
冬奧／花滑失常 俄小天后遭教練訓斥「為何放棄戰鬥」

冬奧／花滑失常 俄小天后遭教練訓斥「為何放棄戰鬥」
天賦+財力+勤練 打造金牌谷愛凌 口袋要夠深

天賦+財力+勤練 打造金牌谷愛凌 口袋要夠深
德州人語／「谷愛凌是誰」背後省思

德州人語／「谷愛凌是誰」背後省思

熱門新聞

中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

2022-03-14 02:50

超人氣

更多 >
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場