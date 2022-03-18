全英羽賽／戴資穎35分鐘速勝奧原希望 第8度晉4強

台灣羽球天后戴資穎在全英公開賽女單8強賽擊敗挑戰衛冕的日本名將奧原希望，8度挺進到全英公開賽4強賽。美聯社

台灣世界球后戴資穎今天在BWF超級1000的全英公開賽女單8強賽遭遇挑戰衛冕的日本名將奧原希望，最終僅花35分鐘就以21：10、21：11直落二勝出，生涯第8度挺進到全英公開賽4強賽。

戴資穎在昨天在16強賽遭遇世界排名第11名的泰國 好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），在首局以21：19拿下後，第二局則是成功化解對手兩個局點，以22：20勝出，挺進到8強賽。

而今天8強賽戴資穎則是對上世界排名第5名，生涯曾兩度在全英封后的衛冕者奧原希望，雙方生涯前13度交手戴資穎拿下7勝6敗，其中最近一次交手已經是2019年年終賽。

今天雙方再度碰頭，奧原希望雖然開賽一度領先，不過戴資穎在3：5後連得5分逆轉，並以11：7領先進入技術暫停，暫停過後戴資穎又拉出一波6：1的攻勢擴大領先差距，僅花15分鐘就以21：10先馳得點。

第二局戴資穎打出7：0開局，並且一度取得最大10分的領先，在狀態絕佳得情況下，戴資穎也一路保持大幅領先，最終在比賽第35分鐘就以21：11勝出，挺進到4強賽。

戴資穎在生涯第8度晉級到全英公開賽4強賽後，將遭遇南韓 「天才少女」安洗瑩與美國華裔 選手王苑力（Iris Wang）之戰的勝者，至於下半籤表8強賽則由何冰嬌出戰陳雨菲、山口茜對戰高橋沙也加。