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NBA／杜蘭特狂轟53分寫多項紀錄 奈許：他扛著我們前進

記者蔡佳霖／綜合報導
獨挑大梁的杜蘭特（左）狂轟53分，寫下生涯第2高得分紀錄，也是他本季第2度破50分。 路透
獨挑大梁的杜蘭特（左）狂轟53分，寫下生涯第2高得分紀錄，也是他本季第2度破50分。 路透

厄文（Kyrie Irving）依然無法主場出賽的情況下，杜蘭特（Kevin Durant）決心扛下球隊前進！

杜蘭特全場37投19中，包括4記三分球和12罰11中，狂轟53分9助攻6籃板2抄截，寫下生涯第2高得分紀錄，也是他本季第2度破50分，帶領籃網以110比107險勝尼克，取得3連勝。

根據統計，這是籃網隊史上面對尼克的最高得分紀錄，也是籃網加入NBA以來的單場第3高得分表現；此外，杜蘭特是本季第3位多次拿到至少50分的球員，前兩人分別是詹姆斯（LeBron James）和泰托姆（Jayson Tatum）。

另一方面，這是杜蘭特生涯第8次單場拿到至少50分，他成為聯盟歷史上第3位在3支不同球隊皆多次得到50分的球員，也是聯盟歷史上第5位在至少33歲的情況下單季多次破50分的球員。

這場比賽雙方一路廝殺到第四節剩下2分鐘時仍戰成平手，但杜蘭特隨後命中一記關鍵三分球，之後他4罰全中，為籃網鎖定勝利。

「杜蘭特的表現令人難以置信，」籃網主帥奈許（Steve Nash）說，「他一直在扛著我們前進，這就是杜蘭特，一個火力全開的杜蘭特。」

佐蒙德（Andre Drummond）也是大力稱讚杜蘭特的表現。「他就是這個星球上最棒的球員。能夠看到他在場上的表演真的很有趣，我很高興我能成為參與比賽見證紀錄的一部份。」佐蒙德說。

布朗（Bruce Brown）則表示：「你很難不去欣賞杜蘭特的比賽，這個男人真的太瘋狂了，他讓場上的一切都看起來是那麼簡單。」

佐蒙德此戰拿到18分10籃板，布朗貢獻15分7籃板5助攻，只能動用8人輪替的籃網可說是艱辛取得連勝。

尼克陣中3人得分超過20分，藍道（Julius Randle）拿下26分4籃板4助攻，佛尼爾（Evan Fournier）25分5助攻，巴瑞特（RJ Barrett）24分。

「他是最出色的球員之一。當他狀態如此火燙時，比賽肯定非常艱難。他投進了很多關鍵球。」巴瑞特說。

巴瑞特 厄文 NBA

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