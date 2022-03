NFL／傳奇四分衛布雷迪宣布復出 下季續披海盜球衣

7次率隊奪下NFL超級盃 冠軍的傳奇四分衛布雷迪今天表示,他已打消退休 念頭,下一季將披海盜球衣重回球場。

布雷迪(Tom Brady)在職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者待了20個球季、6度率愛國者贏得超級盃,2020年轉到坦帕灣海盜,就率隊在超級盃贏得勝利。

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm