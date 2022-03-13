北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

在俄羅斯入侵烏克蘭 的陰影下，為時9天的北京 冬季帕運今晚在國家體育場閉幕，表現亮眼的地主中國交棒給2026年冬奧主辦城市─義大利的米蘭和柯蒂納（Milano-Cortina）。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在開幕式上發表強烈反戰的致詞，遭中國中央電視台消音，至今央視仍未回覆國際帕委會的質疑，也沒保證閉幕式上不會有類似作法。

這次帕運開幕前備受俄國及其盟邦白俄羅斯 的選手能否參賽的爭議所擾。

國際奧林匹克委員會（IOC）已呼籲全球體育聯盟排除兩國選手。國際帕委會一開始則說會讓他們以中立身分參賽，但在其他運動員揚言抵制、選手村氣氛逐漸緊繃後，主辦單位決定禁止他們出賽。

烏克蘭選手的母國慘遭戰爭蹂躪，他們排除萬難、艱辛抵達北京後，締造烏國在冬季帕運的最佳表現，獎牌榜最終排名高居第二，僅次於地主中國。

賽會期間，有烏克蘭選手得知軍人父親遭俄軍俘虜；有人則是發現自己在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的家被轟炸，幾天後仍贏得金牌。

烏克蘭代表隊以29面獎牌作收，在冬季兩項和越野滑雪項目合計拿下11金。

帕森斯昨天向烏克蘭代表隊致敬表示：「知道他們的家人和國家遭受攻擊，在這裡參賽還能有這麼高的水準，令人難以置信。這是我此生在運動場上或場外看過最驚人的韌性表現。」

地主中國本屆榮登冬季帕運新強權，以18金、總獎牌61面高居獎牌榜之首。

中國2002年首度在冬季帕運亮相，但一直到4年前韓國平昌冬季帕運才拿到第一面獎牌─輪椅冰壺金牌。他們在北京冬帕運的進步速度和幅度，連一些中國選手都很吃驚。

另外，美國隊今天在冰球項目以5比0戰勝加拿大隊奪金，延續2010年溫哥華冬帕運以來的不敗紀錄。