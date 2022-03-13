北京冬季帕運閉幕 帕委會主席談和平與希望

國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯(中)在閉幕式上，讚揚地主國的籌備、場館與體育表現。(美聯社)

為時9天的北京 冬季帕運北京時間今晚在國家體育場（鳥巢）正式閉幕。由於俄羅斯入侵烏克蘭 ，俄國及其盟邦白俄羅斯 的選手參賽問題掀起風波，讓這次帕運備受爭議所擾。

法新社報導，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在閉幕式上宣布帕運會結束，他讚揚地主國的籌備、場館與體育表現，也讚許選手是「希望的燈塔、和平的衛士」。

中國國家主席習近平現身今晚的閉幕式。現場高掛一枚閃亮的雪花，地面上則出現「留聲機」圖像，北京2022冬季帕運會徽烙印在中央。

在4名豎琴演奏者演繹開場音樂後，選手們紛紛進場，志工們身穿裝飾著冰雪的藍白色調服裝一邊舞蹈，眾人一同鼓掌。

接著帕運會會旗降下，交給2026年冬奧主辦城市─義大利的米蘭和柯蒂納（Milano-Cortina）。儀式在鼓聲敲響後逐漸邁向尾聲。

帕森斯在演說中表示：「帕運村中存在不同國家、觀點和能力，在這裡，差異並未分隔我們，而是團結了我們。透過團結我們擁有希望：包容的希望、和諧的希望，還有很重要的─和平的希望。」

帕森斯的閉幕演說並沒有全部譯成中文給中國國內觀眾，包括「和平的衛士」、「和平的希望」等字詞都被省略。

這次地主國中國儼然成為冬季帕運會新強權，以18金、61面獎牌高居獎牌榜之首。烏克蘭選手從戰火蹂躪的母國艱辛來到北京後，表現相當傑出，在獎牌榜僅次於中國排名第二。