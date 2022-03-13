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NBA／勇士變陣解放湯普森 狂轟38分輕取公鹿

記者陳元廷／綜合報導
已經手感低迷近半個月，湯普森終於迎來久違火力爆發攻下38分。 美聯社
已經手感低迷近半個月，湯普森終於迎來久違火力爆發攻下38分。 美聯社

柯瑞（Stephen Curry）13日全場只拿8分，寫下近3年以來得分新低紀錄，不過勇士面對衛冕軍公鹿還是打得輕鬆寫意，湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）都攻30分以上，終場就以122比109大勝對手。

勇士本場變陣把前幾場收奇效的3衛陣容擺到先發，波爾不再擔任往常板凳暴徒角色。而已經手感低迷近半個月，湯普森終於迎來久違火力爆發，第2節獨攬17分，讓勇士掌握比賽主導權，到了第3節則換小老弟表演。

波爾第3節也個人包辦14分，讓勇士打完3節飆破100分，讓公鹿完全跟不上進攻腳步。領先一度多達21分情況下，湯普森末節手感依舊，幾波單打中距離都沒問題，全場24投15中還包含8記三分，以高效率收賽季新高38分。

此外被拔擢為先發的波爾也有30分貢獻，維金斯（Andrew Wiggins）添21分，菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）則有14分、11籃板進帳，讓柯瑞全場僅出手7球都不成問題；公鹿部份，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻31分為首。

勇士 柯瑞

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