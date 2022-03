壘球／女大學生誇張動作得分 MLB官網大讚神技

大聯盟勞資爭議未解,原定4月1日開打的新球季確定延後,官網從去年12月初封館至今,也完全看不到各隊球員動態,改走「復古路線」,今天甚至在首頁報導大學女壘賽,秀出比大聯盟球員更猛的得分美技。

這場比賽的主角是肯特州立大學的惠莫(Alexandria Whitmore),對德雷克大學之戰進行到5局上,當時她攻占三壘、球隊以10:0領先,利用暴投想衝回本壘,必死球卻上演高水準美技,讓人嘖嘖稱奇。

這顆投手失控球直接打到本壘板後方的護網,由於距離很近,捕手立刻把球撈起來,衝向已經接近本壘的惠莫,就連比賽播報員都說:「這是容易處理的守備。」

沒想到惠莫突然臥倒、從捕手的下方硬鑽過去,順勢撲到壘包得分,自己還比出「安全」的手勢;她演出神技攻下這1分,也讓肯特州立大學打完5局以11:0提前結束比賽,隊友都笑得超開心。

原本以為惠莫一定出局的播報員改口,很久沒有看過這麼精彩的美技了。

「本壘很容易出局嗎?」大聯盟官網也指出,惠莫的表現可以讓人重新思考。

ICYMI, Alex Whitmore scored the final run of today’s win over Drake in spectacular fashion. #SCTop10 #GoFlashes⚡️ pic.twitter.com/nm4AGJ5J3D