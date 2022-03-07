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壘球／女大學生誇張動作得分 MLB官網大讚神技

記者藍宗標／綜合報導
大學女壘賽上演得分美技，連大聯盟官網都報導。取材自推特
大學女壘賽上演得分美技，連大聯盟官網都報導。取材自推特

大聯盟勞資爭議未解，原定4月1日開打的新球季確定延後，官網從去年12月初封館至今，也完全看不到各隊球員動態，改走「復古路線」，今天甚至在首頁報導大學女壘賽，秀出比大聯盟球員更猛的得分美技。

這場比賽的主角是肯特州立大學的惠莫（Alexandria Whitmore），對德雷克大學之戰進行到5局上，當時她攻占三壘、球隊以10：0領先，利用暴投想衝回本壘，必死球卻上演高水準美技，讓人嘖嘖稱奇。

這顆投手失控球直接打到本壘板後方的護網，由於距離很近，捕手立刻把球撈起來，衝向已經接近本壘的惠莫，就連比賽播報員都說：「這是容易處理的守備。」

沒想到惠莫突然臥倒、從捕手的下方硬鑽過去，順勢撲到壘包得分，自己還比出「安全」的手勢；她演出神技攻下這1分，也讓肯特州立大學打完5局以11：0提前結束比賽，隊友都笑得超開心。

原本以為惠莫一定出局的播報員改口，很久沒有看過這麼精彩的美技了。

「本壘很容易出局嗎？」大聯盟官網也指出，惠莫的表現可以讓人重新思考。

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