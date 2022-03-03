烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

烏克蘭網球明星斯塔霍斯基返國從軍一事近日受到國際媒體矚目。路透

烏克蘭 網球明星斯塔霍斯基返國從軍一事近日受到國際媒體矚目，他今天接受CNN訪問時說，俄羅斯 企圖讓烏克蘭消失，但他深愛自己的國家，希望烏克蘭未來能夠更好，他能跟3個孩子講述自己國家的歷史。

影片來源：youtube/CNN

36歲的斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）是烏克蘭頭號球星，曾在2013年溫布頓網球錦標賽擊敗球王費德瑞（Roger Federer）。他在訪問中說，其實烏克蘭在他成為網球選手的過程中並未出力，但他說：「我的國家有沒有給我什麼，並不重要。」

他說：「我生於烏克蘭，我的祖父母葬在這裡，我想要有個歷史可以跟我的孩子們說。」他並說，他始終只有烏克蘭的護照，他的父親是位醫學教授，也還在烏克蘭。

他說，如果他選擇跟妻子和3個年幼的孩子留在匈牙利的家裡，萬一烏克蘭淪陷，那「烏克蘭就沒了，連歷史書上都不會有，因為照（俄羅斯總統）普亭的說法，烏克蘭是在蘇聯成立時由列寧創建，在那之前並不存在，那樣的謊言會寫進歷史課本」。

他說，現在最大的問題在於烏克蘭沒有人希望自己享有的被俄國 剝奪，「烏克蘭人有自由和民主，而俄國只會帶來失望與貧窮」。

他說，俄國入侵烏克蘭時，他正和妻小在杜拜度假，後來他便決定返回烏克蘭，近日已經加入後備組織國土防衛軍。

在被問到妻子的反應時，他說，她起初很生氣，覺得這對她是個背叛的行為，但兩人現在已言歸於好，她理解他要回烏克蘭的原因。他說，「如果我留在家裡，會有愧疚感，如今我身在這裡（烏克蘭），又對於把他們留在家裡感到愧疚」。

CNN記者問他是否抱有犧牲的準備，他說，他沒有答案，但他肯定想再看到自己的妻子和兒女。他的孩子最大的才7歲。他並說，如果一枚飛彈打來，他也就不需要回答這個問題，但他說：「那也不叫犧牲，而是被打死了。」

他應記者要求說出想對孩子們說的話。他說，他很愛他們，他們瞭解他為何要回到烏克蘭，他希望烏克蘭能始終存在於地圖上，變得更好，能進一步融入歐洲，也希望孩子們未來能看到烏克蘭的轉變。