我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

編譯季晶晶／綜合報導
老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)
老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

去年，老虎伍茲（Tiger Woods）沒打過任何一場正式的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour），但根據彭博資訊取得的備忘錄，他仍在首屆「球星影響力計畫」（Player Impact Program）拔得頭籌，該計畫嘉獎最能激發外界對高爾夫產生正面興趣的運動員，伍茲將因此坐領高額獎金800萬美元。

球星影響力計畫考量了包括網路搜尋、代言曝光率、社群媒體流量熱度等因素，前10名球星一共可領4000萬美元。米克森（Phil Mickelson）位居第二，獎金600萬美元，其他擠進前10名的還有史皮斯（Jordan Spieth）和科普卡（Brooks Koepka）。有半數獎金的要求是，他們必須參與指定活動，例如某場巡迴賽。

PGA正承受應把更多錦標賽收益分給頂級球員的高漲壓力。這個高爾夫組織也面臨新聯盟打對台的威脅，後者獲沙烏地阿拉伯的資金支持。米克森上月表示，他可能忽視沙國人權紀錄，協助新聯盟成功發展，引發爭議。

PGA巡迴賽預備利用媒體轉播授權的豐厚利潤挽留球手。2020年3月簽下的轉播協議，效期直至2030年底，大部分的電視轉播權給了CBS和NBC，數位權利則歸ESPN+。根據美聯社報導，這項為期9年的交易估計價值逾70億美元。

這表示，2022年球星影響力計畫的總奬金將增加到5,000萬美元。今年，PGA巡迴賽預計營收15億美元，會有55%回饋給球手。聯邦快遞杯（FedEx Cup）的獎金池將因此由6,000萬美元提高到7,500萬美元，而正式賽事的獎金比去年增加6,000萬美元到4.27億美元。

社群媒體 營收 老虎伍茲

上一則

NBA／與球迷起爭執 詹姆斯：那傢伙試圖要教我怎麼打球

延伸閱讀

NBA／地方轉播收視率 勇士獨霸 騎士第2

NBA／地方轉播收視率 勇士獨霸 騎士第2
轉播北京冬奧賠錢？NBC仍看好未來巴黎及洛杉磯奧運

轉播北京冬奧賠錢？NBC仍看好未來巴黎及洛杉磯奧運

20億人網上關注 北京冬奧收視創新高

20億人網上關注 北京冬奧收視創新高
北京冬奧開幕式 美1400萬人收看 僅上屆一半

北京冬奧開幕式 美1400萬人收看 僅上屆一半

熱門新聞

18歲的谷愛凌首征冬奧連奪2金1銀，但因未明言會否四年後繼續代表中國隊，一度受網民非議。(取材自微博)

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

2022-02-23 18:48
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社

冬奧／俄花滑少女神還原神力女超人 釣出本尊：超愛的

2022-02-23 05:04
前冬奧花式滑冰金牌金妍兒。 美聯社

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

2022-02-18 19:31
谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌告別北京冬奧：我度過人生中最美好的2周

2022-02-22 18:56

影／澤瑞夫墨西哥網賽發怒 球拍狂砸主審椅 單打失格

2022-02-23 20:11
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡接受外媒專訪道盡戰爭的殘酷。（路透）

烏克蘭網球女將 淚別父母偕妹逃亡 泣問：這是真的還是電影

2022-02-26 23:37

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭