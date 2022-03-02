一場比賽也沒打 老虎伍茲仍爽領PGA獎金800萬美元

老虎伍茲在PGA首屆「球星影響力計畫」拔得頭籌，將可領走800萬美元獎金。(美聯社)

去年，老虎伍茲 （Tiger Woods）沒打過任何一場正式的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour），但根據彭博資訊取得的備忘錄，他仍在首屆「球星影響力計畫」（Player Impact Program）拔得頭籌，該計畫嘉獎最能激發外界對高爾夫產生正面興趣的運動員，伍茲將因此坐領高額獎金800萬美元。

球星影響力計畫考量了包括網路搜尋、代言曝光率、社群媒體 流量熱度等因素，前10名球星一共可領4000萬美元。米克森（Phil Mickelson）位居第二，獎金600萬美元，其他擠進前10名的還有史皮斯（Jordan Spieth）和科普卡（Brooks Koepka）。有半數獎金的要求是，他們必須參與指定活動，例如某場巡迴賽。

PGA正承受應把更多錦標賽收益分給頂級球員的高漲壓力。這個高爾夫組織也面臨新聯盟打對台的威脅，後者獲沙烏地阿拉伯的資金支持。米克森上月表示，他可能忽視沙國人權紀錄，協助新聯盟成功發展，引發爭議。

PGA巡迴賽預備利用媒體轉播授權的豐厚利潤挽留球手。2020年3月簽下的轉播協議，效期直至2030年底，大部分的電視轉播權給了CBS和NBC，數位權利則歸ESPN+。根據美聯社報導，這項為期9年的交易估計價值逾70億美元。

這表示，2022年球星影響力計畫的總奬金將增加到5,000萬美元。今年，PGA巡迴賽預計營收 15億美元，會有55%回饋給球手。聯邦快遞杯（FedEx Cup）的獎金池將因此由6,000萬美元提高到7,500萬美元，而正式賽事的獎金比去年增加6,000萬美元到4.27億美元。