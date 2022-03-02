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NBA／與球迷起爭執 詹姆斯：那傢伙試圖要教我怎麼打球

記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。（歐新社）
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。（歐新社）

下半季勝場尚未開胡的湖人隊，2日在主場迎戰來訪的獨行俠隊，遭到獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）在末節領軍逆轉，苦吞三連敗，過去21場比賽輸掉15場，領先西區第10名的鵜鶘僅剩兩場勝差，恐失去參加附加賽的資格。

陷入低潮的湖人在上半季最後一場比賽再度傷了明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）後，球隊氣氛變得更加低迷，今天出戰獨行俠的比賽中，上半場打完以五分落後，儘管第三節詹姆斯挺身而出，連續命中兩記超大號三分球，並且帶領湖人打出單節31：14的攻勢，但仍無法擋下唐西奇與獨行俠在末節的逆轉攻勢，以五分差距吞下敗仗。

對於球隊近來陷入低潮，又與球迷爆發爭執，詹姆斯今天談到前一場比賽第三節與球迷的爭執事件，「如果你關注我的生涯，我一直都在和球迷起爭執，這並沒有什麼特別，無論是主場球迷還是對方球迷；我的意思是你想歡呼或是噓聲都沒關係，但那傢伙試圖要教我怎麼打球，這就是我對他的回應。」

詹姆斯也強調，不管湖人球迷如何對待他，他都會與球迷同在，「我與湖人球迷共進退，他們噓我、給我尖叫，我都與他們同在，不會被影響，我在這個聯盟打滾20年了，一點都不在乎噓聲或是歡呼，不管他們怎麼想，我們還是會怎麼做，因為我們在同一條船上。」

談到球隊近來的低潮，詹姆斯強調並不擔心，「我們還有很多比賽要打，直到你把我踩在地上、砍下我的頭、或是把我埋在12呎深之前，我們都還有機會。這就是我們的信心，我們會拿出更好的表現並贏得比賽，只要還有比賽要打，我們就還有機會。」

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