影／烏國足球員掀衣反戰沒被給牌 主審暖心支持獲讚

烏俄戰火延燒至國際體壇,運動員紛紛挺身而出呼籲停止戰爭,其中效力於義甲的烏克蘭 中場球員馬連洛夫斯基(Ruslan Malinovskyi)在比賽進球後,掀起上衣露出反戰標語「烏克蘭不要戰爭」,作出抗議行為的馬林諾夫斯基並沒有被主審給出黃牌,裁判默默支持的舉動也受到不少網友讚揚。

"No war in Ukraine."



Ukrainian international Ruslan Malinovsky with a message under his jersey after scoring for Atalanta tonight.#UEL pic.twitter.com/r2Tu5AZiqM