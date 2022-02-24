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網球／再挑戰世界球王？納達爾：排名非目標

記者曾思儒／即時報導
西班牙網球名將納達爾。(美聯社)
西班牙網球名將納達爾。(美聯社)

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的球王爭奪戰進入白熱化階段，不過今年澳網迎接破紀錄21座大滿貫的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對排名倒是很淡然，「球王」已非他的目標。

澳網奪冠的納達爾，曾打算取消到墨西哥參賽計畫，讓身體好好休養，迎接3月的印地安泉名人賽，但他最終仍出現在阿卡普科公開賽，第二輪第二輪以6：0、6：3拍下美國對手柯茲沃夫（Stefan Kozlov）後，2022年12連勝到手，改寫個人2014年締造的最長11連勝紀錄。

納達爾提到，這幾年自己參賽計畫就有減少，本周會到墨西哥，就是喜歡這場比賽，「這是個會讓我感覺很棒的地方。」

不像梅德維夫以「世界球王」為目標，35歲的西班牙名將提到，現在的自己已不追求排名登頂，「這樣的時光對我來說已經是過去式了，我覺得我身體狀況將機會全部帶走，我不會再以此為目標，追逐排名對我是個錯誤。」

不過納達爾也提到，若是在狀況允許下有機會重返球王，他也十分樂意。

納達爾也是小約保住球王的重要人物，小約因沒有接種新冠肺炎疫苗，年初沒能留在墨爾本挑戰澳網衛冕，但納達爾在決賽演出「輸2贏3」大逆轉，讓梅德維夫錯失排名超車小約的機會。

納達爾 澳網 墨西哥

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