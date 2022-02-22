杜拜網賽／直落2奪今年首勝 約克維奇喊滿意

「世界球王」約克維奇滿臉喜悅迎接今年首勝。（美聯社）

因沒接種新冠肺炎疫苗 無緣澳網 衛冕，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天終於迎接2022年賽季首戰，在杜拜公開賽再展現球王身手，以兩個6：3擊敗19歲的義大利 新星穆塞蒂，讓他大喊滿意。

小約上次出賽已是去年12月初的台維斯盃，年初他已經飛到墨爾本，卻因未接種疫苗遭澳洲取消簽證，無緣挑戰破紀錄的澳網第10冠。昨天終於再展現招牌贏球慶祝動作，他說：「這是直落二的比賽，我為自己表現感到滿意，尤其超過兩個半月沒比賽了。」他提到，自己還是有些非受迫性失誤，這對回歸首戰也算正常。

小約和穆塞蒂生涯首度碰頭是去年法網，穆塞蒂先拿兩盤下卻在決勝盤退賽，這次小約只花1小時14分鐘就奪勝，他說：「我很高興能連拿兩盤，擊敗充滿天分、打得很有質量的對手，當然他沒什麼壓力，有風的情況下又比較難打，但對我還是非常愉快的經驗。」

本周已是小約第361周「在位」世界球王，有可能威脅球王地位的好手，正是去年美網阻止他年度「全滿貫」目標的俄羅斯名將梅德維夫，本周若能在墨西哥阿卡普科公開賽奪冠，小約可能月底就會卸任。