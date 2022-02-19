NBA／阿根廷刺客吉諾布里 進籃球名人堂決選名單

吉諾布里。美聯社

生於阿根廷的美國職籃NBA 退役球員吉諾布里（Manu Ginobili）曾在聖安東尼奧馬刺 旗下4度奪得NBA總冠軍，並曾於2004年率阿根廷拿下奧運 金牌，今天和其他10人一起進入籃球名人堂決選名單。

吉諾布里的16年NBA生涯都在馬刺度過，在他和「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、「法國跑車」帕克（Tony Parker）聯手之下，馬刺成為2000年代初期NBA最有宰制力的球隊之一。

他還在2001年和義大利波隆那金德隊（Virtus Bologna）一起打下歐洲聯賽冠軍，並獲選為冠軍賽最有價值球員（MVP）。

曾隨洛杉磯湖人拿下5次總冠軍的前NBA球星古柏（Michael Cooper）、5次入選明星賽的哈德威（Tim Hardaway）與強生（Marques Johnson）同樣在2022年名人堂決選名單之中。

最終確定進入名人堂的名單，將於4月2日美國大學籃賽在紐奧良舉行時公布。

進入名人堂決選名單的女籃選手，包括4次拿下美國女子職籃WNBA總冠軍的惠倫（Lindsay Whalen）和3度在WNBA奪冠的凱希（Swin Cash），她們各自擁有兩面奧運金牌。

其他進入決選的還包括在NBA當了28年裁判的伊凡斯（Hugh Evans）；以及籃球教練安德魯斯（Leta Andrews）、史坦利（Marianne Stanley）、哈金斯（Bob Huggins）；還有2013年獲選為年度最佳總教練的卡爾（George Karl），他在NBA執教27個球季，共拿下1175場勝利。