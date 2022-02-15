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MLB／「希望我有提醒他」 哈維坦承供藥給猝死天使投手

記者蘇志畬／綜合報導
曾效力天使隊的「黑暗騎士」哈維坦承自己曾供給史凱格斯藥物，也後悔未提醒史凱格斯要小心與酒精共用的危險性。美聯社
曾效力天使隊的「黑暗騎士」哈維坦承自己曾供給史凱格斯藥物，也後悔未提醒史凱格斯要小心與酒精共用的危險性。美聯社

天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）因服用過量藥物、酒精逝世，該案近日開庭，曾效力天使隊的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）坦承自己曾供給史凱格斯藥物，也後悔未提醒史凱格斯要小心與酒精共用的危險性。

史凱格斯在2019年7月被發現陳屍於德州的飯店中，調查指出，致死的主因是在昏迷時被嘔吐物阻塞呼吸道導致窒息，也被驗出體內含有乙醇，以及兩種被大聯盟列為禁藥的吩坦尼（Fentanyl）、羥考酮（Oxycodone）。

前天使公關總監凱伊（Eric Kay）因提供史凱格斯藥物遭到起訴，上周開庭時，凱伊的律師透露，史凱格斯出事當天服用的部分藥物是來自哈維，哈維今日在法庭上也坦承自己曾提供鎮痛劑（Percocets）給史凱格斯，但史凱格斯的藥物來源多數還是來自凱伊。

哈維回憶，2019年時史凱格斯曾向自己索取鎮痛劑及羥考酮，而這些藥物作為緩解比賽壓力使用，聽到史凱格斯過世的消息後，自己就把藥物全數丟掉，「我不想要再使用了」。

哈維也坦承自己曾吸食古柯鹼，並對沒有提醒史凱格斯混用羥考酮與酒精的危險性而感到遺憾，「現在回頭看，我希望我有（提醒），大家都想待盡一切所能留在場上，在那個時候，我認為作為隊友應該要幫助他渡過各種需要克服的事」。

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