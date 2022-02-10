NBA／籃網三巨頭解體？傳76人送出西蒙斯換哈登

費城76人隊傳將西蒙斯（左）交易到布魯克林籃網隊換來詹姆斯哈登（右）。 （美聯社）

消息人士向「ESPN」權威記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，美國職籃NBA布魯克林 籃網隊將把球星哈登（James Harden）交易至費城76人隊。

消息人士還說，籃網將換得後衛西蒙斯（Ben Simmons）、柯瑞（Seth Curry）和中鋒德拉蒙（Andre Drummond）等球員，以及兩個首輪籤。

2021-22球季NBA季中交易將在美東時間下午3時截止，上述消息在截止大限前約90分鐘傳出。

籃網原被預期可仰賴三巨頭哈登、杜蘭特（Kevin Durant）與厄文 （Kyrie Irving）鎖定NBA總冠軍，但杜蘭特有傷在身，厄文又因拒絕接種新冠疫苗，無法在主場布魯克林出賽，只能在客場披掛上陣，變成兼職球員。

如今籃網已連輸九場比賽，排名暫居東區聯盟第八。

32歲的哈登腿筋拉傷，2日與沙加緬度國王對戰輸球後就未上場。本季哈登一共出戰44場，場均得分22.5分，且平均每場比賽繳出10.2助攻和8籃板。

西蒙斯本季並未上場並要求被交易，據傳他舉心理健康問題，以及在場上無法與隊友安比德（Joel Embiid）緊密配合，作為希望離隊的理由。

25歲的西蒙斯在NBA的四個賽季都待在76人隊，期間三度入選明星賽，生涯出戰275場，平均得分15.9分、8.1籃板和7.7助攻。