NBA／三巨頭不在家 籃網吞9連敗 綠衫軍笑傲6連勝

籃網苦吞9連敗，排名已經跌到東區第8。(路透)

杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）8日持續因傷高掛免戰牌，厄文 （Kyrie Irving）則是主場比賽不克出賽，沒有三巨頭的籃網更顯搖搖欲墜，整場比賽可說是一路被碾壓，最多輸到35分，以91比126慘敗綠衫軍。

籃網苦吞9連敗，排名已經跌到東區第8，如今別說是爭冠希望，連季後賽 門票都可能丟掉；至於近況出色的塞爾蒂克則是取得6連勝，排名超越籃網，和第6名的老鷹已無勝差。

布朗（Jaylen Brown）12投9中高效率拿下22分9助攻7籃板，史馬特（Marcus Smart）22分，泰托姆（Jayson Tatum）19分5籃板4助攻，威廉 斯（Robert Williams III）12分11籃板3阻攻，霍福特（Al Horford）9分7助攻5籃板2阻攻。

籃網先發球員一共只得到慘澹的21分；替補的卡特（Jevon Carter）砍進7記三分球，獨拿21分；湯瑪斯（Cameron Thomas）和強森（James Johnson）各拿17分。