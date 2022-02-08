NBA／布克再砍35分 太陽客場逆轉76人收3連勝

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前一場作客力退公牛的太陽，隨即趕往費城 「背靠背」作戰，即便舟車勞頓，但坐穩聯盟龍頭之位的他們依然展現強悍戰力。

太陽在第三節一度落後76人14分，仍舊不斷蠶食收復失土，第四節最後關鍵時刻更靠著保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）和布里吉斯（Mikal Bridges）拿下重要11分，一舉拉開雙方比分差距，最終以114：109取得3連勝。

太陽贏球後戰績提升到44勝10敗，客場也以22勝5敗領先全聯盟；另一方面，太陽本季至今面對東區球隊取得18勝3敗的成績，是西區球隊中的最佳表現。

前一晚飆出38分的布克，今天23投11中包括11罰10中，又轟進35分4籃板3助攻，布里吉斯14投9中貢獻23分，保羅則有16分12助攻4籃板，3人在第四節合力拿到24分，只比對手單節得分少1分。

麥基（JaVale McGee）替補拿下15分12籃板2阻攻，艾頓（Deandre Ayton）進帳10分6籃板，克勞德（Jae Crowder）槍下14個籃板送出4助攻。

相較於太陽的均衡火力，76人得分集中在安比德（Joel Embiid）和哈里斯（Tobias Harris）身上。安比德拿下34分12籃板3助攻3抄截，連續21場比賽至少拿到25分，持續朝艾佛森（Allen Iverson）保持的隊史紀錄邁進。

處於交易流言中的哈里斯得到30分7籃板3助攻，18投13中展現絕佳效率；兩人之外，只有馬克西（Tyrese Maxey）的14分是得分超過雙位數的球員。76人在最近4場比賽中吞下3敗，目前排名東區第5。