我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你國家

解禁了 紐約州「室內強制口罩令」 明將宣布不再延長

谷愛凌迴避國籍問題 稱「在美是美國人 在中是中國人」

中央社／洛杉磯8日專電
美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會迴避國籍問題，稱自己是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。（美聯社）
美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會迴避國籍問題，稱自己是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。（美聯社）

美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會迴避國籍問題，稱自己是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。

谷愛凌在北京時間8日拿下女子自由式滑雪金牌，賽後記者會上除了得獎感言，美國媒體多次追問她在美國出生、代表中國出賽的國籍問題，但她沒有回應自己是否已放棄美國籍。

有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、國家廣播公司（NBC）等美國主流媒體報導谷愛凌奪金的消息時，同時都提到她在賽後記者會上被多次問到國籍問題。她沒有直接回答，而是給出模糊回應。

CNN報導指出，中國法律不承認雙重國籍，取得中國籍並代表中國出賽意味著谷愛凌必須放棄美國籍，但她從未公開說明她是否已經放棄美國公民身分。今年1月奧運官網一篇報導，提到她具有雙重國籍。

在賽後記者會上，谷愛凌被問到：「為了代表中國出賽，你是否必須放棄美國籍？」她回應：「我在美國的時候是美國人，在中國的時候是中國人。」

她感謝美國、中國兩邊的支持。她說：「我一直以來都很坦率表達我對美國和中國的感謝，他們讓我成為現在的自己。我不認為自己在利用哪一方。因為兩邊一直以來都很支持我。」

她說：「運動可以讓人們團結在一起，不一定要與國籍有關，運動也不是用來分裂彼此。我們一起在這裡，挑戰人類的極限。」

她重複提到：「我的使命就是把運動當作是一股團結的力量。用運動來促進相互的連結，而不是用來分裂彼此。這對所有人都有好處。如果有人不同意這一點，我想那是他們的問題。」

當她再次被問到，如何平衡自己在美中兩國之間的身分，特別是在社群網路上來自美國的批評？她回應自己是一個18歲的女孩子，正在享受美好人生，沒有想要討好任何人。

谷愛凌說：「首先，我是一個18歲的女孩子。我是個孩子。我甚至還沒上大學。我就是一個非常普通的人。」

她說：「我沒有想要討好所有人，我是一個18歲的女孩正在享受我的美好人生，我很享受此刻。別人高興不高興那不重要，因為我正拿出最好的一面，如果有人不喜歡我，不相信我這一切都是為了更遠大的美好目標，那是他們的損失，他們永遠無法贏得奧運獎牌。」

美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。...
美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會迴避國籍問題，稱自己是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。（路透）

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

上一則

冬奧／中韓再開戰 南韓不滿速滑判罰 告上CAS

下一則

冬奧／決賽前彈琴紓壓 谷愛凌奪金秘訣：睡飽10小時

延伸閱讀

日本疫情嚴峻 美國提升旅遊警示建議不宜前往

日本疫情嚴峻 美國提升旅遊警示建議不宜前往
舊金山聯準銀行：美距離就業最大化 可能還要兩年

舊金山聯準銀行：美距離就業最大化 可能還要兩年
美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅
中企海能達 被控竊美無線電技術

中企海能達 被控竊美無線電技術

熱門新聞

代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11
2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
美國代表團。（路透）

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

2022-02-04 20:33

超人氣

更多 >
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說