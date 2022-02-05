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NBA／買子送父？傳詹姆斯為一圓與兒打球夢願離開湖人

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯為一圓與兒子打球的夢想願意離開湖人隊。美聯社
詹姆斯為一圓與兒子打球的夢想願意離開湖人隊。美聯社

《ESPN》報導，現年37歲的詹姆斯（LeBron James）將願意為了心愛的兒子布朗尼(Bronny James)離開湖人隊，以便能跟兒子一同在NBA場上奮戰。不過網友對於這個理由並不是很買單，紛紛認定是因為湖人沒未來，詹皇才會以此作為烙跑藉口。

在聯盟打滾19年的詹皇身手依舊保持巔峰，若在明年夏季與湖人合約到期，想必會成為各隊爭相網羅的熱門人物。但愛子心切的他也明確表示想與兒子布朗尼在同支球隊一起打球。《ESPN》記者布萊恩(Brian Windhorst)提到，「詹姆斯喜歡洛杉磯，他的職業生涯後的事業都在洛杉磯，但他非常明確表示想和兒子一起打球，若有洛杉磯以外的選擇他可能會考慮。」

不過說得容易做的難，雖然在塞拉峽谷學校已是明星球員的布朗尼，也正逢可以進入職籃的年紀，但與爸爸詹皇在聯盟的豐功為業與地位相比，簡直天差地遠，雖然擁有天賦，但若想追上老爸的腳步可能還有很長一段路要走，況且在爸爸強大光環的壓力下，布朗尼是否能在籃球生涯保持正面心態，還得看抗壓性足不足夠。

不過網友也吐槽，這只是詹姆斯為了想逃離情勢岌岌可危的湖人隊所篇造的藉口，「已經淪落到拿兒子當轉隊擋箭牌」、「看湖人不行了就想跑」、「每當要烙跑時就要生出新劇本」，也有網友認為詹皇此舉是在為兒子提高身價，「放話給湖人，趕快準備一支籤去選我兒子」、「告訴各大球團 選他兒子等於老爸也會過去」、「笑死 幫兒子拉高順位。」

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